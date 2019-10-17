國際金融協會：中國製造業地位難撼動
2019-10-17 13:21
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
國際金融協會(IIF)今天認為，中國製造業中心地位難以撼動。
據香港信報財經網，IIF中國研究主管馬青發表研究報告指出，希望取代中國成為下一個製造業基地的東南亞國家可能會感到失望。製造業從中國轉移到低成本國家的過程非常緩慢，而且在不久的將來很可能不會加速。
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馬青解釋指出，由於貿易衝突，人們以為中國的外國直接投資可能在過去一年中下跌，但實際上卻挺住了，例如越南正在成為繼中國之後一個新的組裝國，但其出口部門太小，無法使其成為真正的「下一個中國」。他補充道，東南亞國家體量太小，無法吸收中國龐大的加工和裝配貿易，或是缺乏技術和供應鏈來處理更複雜的生產。
馬青又說，製造業的經常賬戶將保持在相對較高的水平。有人擔心「中國必須像土耳其和阿根廷等其他新興市場經濟體一樣採取行動，讓其貨幣貶值，以平衡經常賬戶」，但這並未發生。
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