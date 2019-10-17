中共農業部：豬肉供給緊張局面有所緩和
2019-10-17 11:08
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
中共農業農村部市場與訊息化司司長唐珂上午表示，9月以來，豬肉供給階段性緊張的局面有所緩和，十一「國慶」節前價格漲幅回落。
據香港信報財經網，唐珂稱，上季中國大陸的農產品供應總體較為充裕，市場運行基本平穩，中秋、十一消費得到有效保障。畜產品價格特別是豬肉價格持續上漲，但上月以來，隨着促進生豬產能恢復和市場供應政策密集出台，豬肉供給階段性緊張的局面有所緩和，十一節前價格漲幅回落；同時，禽肉、牛羊肉、雞蛋和水產品等替代品供給相對充足，一定程度上緩解了豬價上漲壓力。
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據悉，中共在十一前，向市場釋出三萬噸儲備冷凍豬肉，以緩解對豬肉的需求，同時鼓勵民眾多生產毛豬。但非洲豬瘟造成的豬隻減少，毛豬價格上漲的壓力仍然很大。
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