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中朝關係改善 間諜學者金熙德因悔罪「減刑」已出獄

2019-10-17 11:08聯合報 記者賴錦宏／即時報導

前中國社會科學院日本研究所副所長金熙德、前新華社外事局局長虞家復，因犯間諜罪分別被判刑十四年、十八年，最近雙雙第四度獲得減刑。據北京市第一中級人民法院今年六月裁決，金熙德在服刑改造期間，認罪悔罪，減刑七個月，執行的刑期至今年十月八日止，換言之上周二已經出獄。虞家復減刑六個月，仍須服刑至二〇二二年四月。

據星島日報，現年六十五歲的金熙德是朝鮮族，東京大學博士，精通日、韓、英語，被視為中國權威的日本及北韓問題專家，二〇〇九年一月突遭拘捕。日本媒體稱他涉嫌向南韓透露北韓領袖金正日的健康狀況，以及中國向北韓派遣醫療專家為金正日醫病的消息，也有報道指他也涉嫌向日本情報機構泄密。

「中國裁判文書網」今年七月發布的「金熙德間諜刑事裁定書」顯示，金熙德因間諜罪於二〇一〇年十一月五日被判刑十四年，現在北京市監獄管理局清河分局潮白監獄服刑。二〇一三年三月，他獲減刑十個月；二〇一五年二月，他獲減刑十一個月；二〇一六年九月，他獲減刑十一個月。

潮白監獄提出減刑建議。監獄認為，金熙德能認罪悔罪，接受教育改造，於二〇一六年七月獲得監獄改造積極分子獎勵，一七年四月、一七年十二月、去年六月、今年一月獲得四次表揚獎勵。

北京市第一中級人民法院今年六月裁定：罪犯金熙德在服刑改造期間，認罪悔罪，遵守法律法規及監規，接受教育改造，確有悔改的表現，可以減刑。對罪犯金熙德減刑七個月，至今年十月八日止。

原中共新華社外事局局長虞家復二〇〇七年被捕。日本媒體報導，虞家復被指曾向日本外交官提供了有關中國外交 政策的情報，並獲取了二十萬七千元人民幣的報酬；還提供了關於朝鮮核武問題六方會談協議時，美朝秘密接觸的情報，並因此獲取報酬。

「虞家復間諜刑事裁定書」顯示，虞家復犯間諜罪、為境外非法提供國家秘密、情報罪，二〇〇九年被判刑十八年，與金熙德一樣同在潮白監獄服刑。

金熙德（左）已獲釋，虞家復（右）也獲減刑。（星島網）
金熙德（左）已獲釋，虞家復（右）也獲減刑。（星島網）
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監獄間諜北京
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