趙紫陽曾說：台港有如此光輝成績發展 皆因為自治

2019-10-17 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



十月十七日是中共前總書記趙紫陽的百歲冥誕，16日紐約時報中文版在趙百年冥壽前刊出相關內容，其中趙紫陽生前摯友宗鳳鳴引述趙紫陽生前曾說過的話指出，香港和台灣能有今天這樣的發展程度，是因為一直處於自治狀况。如果都一直處在大陸管治下，就不可能有這樣的發展結果。趙還說，「中國不轉向民主政治，是違反世界潮流，違背人心」。

報導指出，中國人民大學哲學院教授單少傑和趙紫陽生前摯友宗鳳鳴在2007年12月至2008年5月間，曾就趙紫陽的政治思想進行過多次對話。

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宗鳳鳴表示，趙紫陽政治改革理念就是要實行民主政治，要把中國變成一個民主與法治的國家。共產黨執政地位可以不變，但執政方式必須改變，必須開明執政。「他還強調說，黨絕對不能控制一切，黨應努力建立民主與法治的新秩序，並監督政府依法行事。」

宗鳳鳴認為，在趙紫陽看來，西方市場經濟已成為世界主流經濟，西方民主政治也成為世界的主流政治，西方所倡導的自由、民主、人權、法治等理念具有人類普世價值。因此趙不止一次說，「中國不轉向民主政治，是違背世界潮流的，是違背人心的」。他還說，「民主的旗幟，我們黨不去高舉，就會被別人奪去」。但政改在「六四」後就被束之高閣了。

趙紫陽還提出中國面對全球化時，不能只顧及經濟影響，還應顧及政治和其他層面的影響；不能只是講要與世界發達經濟接軌，還應講要與世界先進文明接軌。