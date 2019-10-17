親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

《我們與惡的距離》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

趙紫陽曾說：台港有如此光輝成績發展 皆因為自治

2019-10-17 11:00聯合報 記者賴錦宏／即時報導

十月十七日是中共前總書記趙紫陽的百歲冥誕，16日紐約時報中文版在趙百年冥壽前刊出相關內容，其中趙紫陽生前摯友宗鳳鳴引述趙紫陽生前曾說過的話指出，香港和台灣能有今天這樣的發展程度，是因為一直處於自治狀况。如果都一直處在大陸管治下，就不可能有這樣的發展結果。趙還說，「中國不轉向民主政治，是違反世界潮流，違背人心」。

報導指出，中國人民大學哲學院教授單少傑和趙紫陽生前摯友宗鳳鳴在2007年12月至2008年5月間，曾就趙紫陽的政治思想進行過多次對話。

宗鳳鳴表示，趙紫陽政治改革理念就是要實行民主政治，要把中國變成一個民主與法治的國家。共產黨執政地位可以不變，但執政方式必須改變，必須開明執政。「他還強調說，黨絕對不能控制一切，黨應努力建立民主與法治的新秩序，並監督政府依法行事。」

宗鳳鳴認為，在趙紫陽看來，西方市場經濟已成為世界主流經濟，西方民主政治也成為世界的主流政治，西方所倡導的自由、民主、人權、法治等理念具有人類普世價值。因此趙不止一次說，「中國不轉向民主政治，是違背世界潮流的，是違背人心的」。他還說，「民主的旗幟，我們黨不去高舉，就會被別人奪去」。但政改在「六四」後就被束之高閣了。

趙紫陽還提出中國面對全球化時，不能只顧及經濟影響，還應顧及政治和其他層面的影響；不能只是講要與世界發達經濟接軌，還應講要與世界先進文明接軌。

17日是中共前總書記趙紫陽100歲冥壽，趙家昨已開設靈堂，預計將有大批民眾包括趙紫陽家鄉人士前往拜祭，惟中共當局在趙宅門外加強監控，有自趙家出入者被警方截查並要求出示身分證，目前趙紫陽和夫人梁伯琪的骨灰仍安放在故居，據香港電台引述，趙紫陽次子趙二軍證實，已為父親選好墓地，並製好石碑，預計在年底前安葬。趙家位於富強胡同6號的宅邸也將由中央收回。

17日是中共前總書記趙紫陽100歲冥壽，趙家16日已開設靈堂。圖/明報網
17日是中共前總書記趙紫陽100歲冥壽，趙家16日已開設靈堂。圖/明報網
分享

中共香港
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

玻璃心 Dior中國地圖獨缺台灣挨轟

2019-10-17 11:34

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

中朝關係改善 間諜學者金熙德因悔罪「減刑」已出獄

2019-10-17 11:08

中共農業部：豬肉供給緊張局面有所緩和

2019-10-17 11:08

十一遊行欠趙紫陽像 趙二軍：因非同路人

2019-10-17 10:44

賈躍亭申請個人破產前收入曝光：每月高達9萬美元

2019-10-17 10:27

美亞太助卿指北京破壞兩岸現狀 批中國霸凌台灣

2019-10-17 10:10

美亞太助卿再批北京 破壞兩岸現狀

2019-10-17 06:41

美眾院通過香港法案 引陸怒批

2019-10-17 00:47

馬曉光首度回應「芒果乾煽動兩岸對抗」

2019-10-17 00:43

深圳灣口岸 明年可望24小時通關

2019-10-17 00:41

白宮前官員：香港法案對北京制約有限

2019-10-17 00:17

蔡若連任 陸將中止ECFA？ 國台辦：不回答假設性問題

2019-10-17 00:10

林鄭月娥否認是「攬炒之母」

2019-10-17 00:06

九七回歸後首次 林鄭以影片發表施政報告

2019-10-17 00:02

新聞眼／北京、香港勿拿香港法案賭氣

2019-10-16 23:58

台青年遊陸「舉國旗拍照」 被警上課寫悔過書扣留5小時

2019-10-16 17:25

美國會通過涉港法案 陸外交部：將採有力措施反擊

2019-10-16 17:14

李孟居、蔡金樹遭陸居留 陸：兩人各項權利依法得保障

2019-10-16 15:37

北京婦來台領回1040萬詐款 感謝台灣「山水好人更好」

2019-10-16 13:16

華為：65份5G商業合約中 半數是歐洲客戶

2019-10-16 12:02

韓稱現未有統一、獨立條件 陸：兩岸同屬一中事實未變

2019-10-16 11:57

國台辦：民進黨限制金馬發展不得人心

2019-10-16 11:54

兩岸企業家紫金山峰會11月3日至5日舉行 約千人與會

2019-10-16 11:34

北京太廟建成600年 展出36鋼鐵武士

2019-10-16 10:38

陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18

台青交流 拍出文創廈門

2019-10-16 00:16

徐斯儉布拉格座談：中國黨國資本主義傷害全世界

2019-10-15 22:41

大選、春節航班 一月回台有優惠

2019-10-15 22:01

陸擬招2.4萬公務員 開除黨籍者及失信者不得報考

2019-10-15 11:42

中共四中全會10月下旬召開 將有重大人事異動

2019-10-15 10:22

陸首艘科學考察破冰船「雪龍2」 將首航南極

2019-10-15 00:04

趙紫陽百歲冥誕 子女撰文籲中共黨人「改變自己」

2019-10-14 23:29

大陸又打虎 一黨員因生二胎、供佛像、畫像遭撤銷黨籍

2019-10-14 22:22

邱垂正：對岸介入選舉 台灣將完善民主防衛機制

2019-10-14 21:16

測試忠誠度 中共要求數萬名記者參加「習思想」在線考試

2019-10-14 20:14

殲20、運20 大陸空軍節東北首度展翅

2019-10-14 17:18

官方對NBA先倨後恭 中國愛國民眾熱血換冷水

2019-10-14 14:19

玉林數千學生地震唱《我和我的祖國》 網諷：愛國避震

2019-10-14 13:35
看更多

熱門文章

港民陣召集人岑子杰再遇襲！倒臥馬路半身染血傷勢嚴重

2019-10-16 20:25

白皙皮膚、深邃五官…女大生仙照爆紅 經紀公司排隊等簽約

2019-10-16 14:23

台青年遊陸「舉國旗拍照」 被警上課寫悔過書扣留5小時

2019-10-16 17:25

正妹澡堂自拍！2裸女無辜當背景 她拒刪：拍得不清楚

2019-10-16 20:20

民陣召集人岑子杰遇襲 民陣譴責製造寒蟬效應

2019-10-16 21:51

內部節流度困境？ 「喝水別用紙杯」百度要員工節儉度日

2019-10-16 23:27

為何鯊鯨愛跟著遼寧艦？ 都因它有「致命吸引力」

2019-10-17 10:00

外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

2019-10-17 11:43

「沒享受過年輕肉體」 高校狼師藉逗貓 上門姦女學生

2019-10-16 12:53

陸客來台撕挺港海報 陸：港違法暴力活動激起憤慨

2019-10-16 12:37

影／詹皇批莫雷「挺港」無知 美媒推紅衛兵T恤諷刺

2019-10-16 13:32

北京婦來台領回1040萬詐款 感謝台灣「山水好人更好」

2019-10-16 13:16

美國會通過涉港法案 陸外交部：將採有力措施反擊

2019-10-16 17:14

美眾院通過香港法案 引陸怒批

2019-10-17 00:47

蔡若連任 陸將中止ECFA？ 國台辦：不回答假設性問題

2019-10-17 00:10

李孟居、蔡金樹遭陸居留 陸：兩人各項權利依法得保障

2019-10-16 15:37

中國UFO新型軍機「超級大白鯊」 解放軍少將：只要離地5米就能改寫歷史

2019-10-17 11:22

中國胡潤女首富身價8050億 黑馬是77歲補教大亨

2019-10-16 19:14

亞錦賽球迷號召穿黑衣挺香港 警：尊重、不主動介入

2019-10-16 14:34

「光復香港時代革命」將失選舉資格？林鄭：無法代答

2019-10-16 18:25

清大連儂牆遭撕毀 學生會長今出庭捍衛言論自由

2019-10-16 14:10

洛陽應天門遺址 再現隋唐輝煌

2019-10-17 02:17

李顯龍：「五大訴求」旨在羞辱和逼港府下台

2019-10-17 11:05

新聞自由備受考驗 香港記者現身說法

2019-10-16 16:56

李克強明確要求 不得強制外國投資者轉讓技術

2019-10-16 22:20

華為創辦人任正非：6G可能十年內問世

2019-10-17 09:04

NBA火箭隊總經理挺港 分析指親中網軍圍剿恫嚇

2019-10-17 08:39

美亞太助卿再批北京 破壞兩岸現狀

2019-10-17 06:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top