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十一遊行欠趙紫陽像 趙二軍：因非同路人

2019-10-17 10:44聯合報 記者賴錦宏／即時報導

對於慶祝中共建政70周年民衆遊行部分，展出了5位前任和現任中共領導人的畫像，包括毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤和習近平，但沒有趙紫陽和胡耀邦，已故中共中央總書記趙紫陽次子趙二軍表示不感到失望，因為父親與他們不是同路人。

據趙二軍接受香港電台專訪時表示，當日並沒有看電視直播，但他說，一個如此大的慶典不讓百姓參與、連前往北京都要被阻撓，那只是「自娛」的活動。

今年的十一「國慶」民眾大遊行，中共當局組織10萬人參與，但在國慶前卻大批清理訪民等各種敏感人士，而進京亦要層層安檢如臨大敵。

對於今日是趙紫陽誕辰100周年，趙二軍指出，中共當局今年加強監控，相信無法舉辦任何紀念活動，他感謝海外學者和理解改革開放的人，為紀念趙紫陽寫文章和出版傳記，但慨嘆在目前中共政治形勢下，紀念趙紫陽並沒有意義，因為大陸國內的政治趨向是「厲害了我的國」、「恢復終身制」和「行毛主席的路」等。

趙二軍引述父親趙紫陽多年前曾指出，中共最好在經濟形勢最好時搞政革，否則經濟形勢欠佳時，可能重現階級鬥爭，趙二軍認為，現在投資商和民營企業開始退場，甚至破產，大陸也有動靜出現階級鬥爭，擔心形勢將全面倒退。

在中共建政70年巡遊中，出現鄧小平等領導人的畫像，卻不見前總書記胡耀邦和趙紫陽的...
在中共建政70年巡遊中，出現鄧小平等領導人的畫像，卻不見前總書記胡耀邦和趙紫陽的畫像。 圖/明報網
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