賈躍亭申請個人破產前收入曝光：每月高達9萬美元

2019-10-17 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



自從樂視創辦人賈躍亭的債務處理小組，14日發布賈躍亭在美國申請個人破產申請資訊以來，有關賈躍亭債務情況的文件正逐步發布，根據賈躍亭提交破產申請文件前6個月資料，他每月的月收入為9,3810美元。

每日經濟新聞報導，破產公司文件和申請管理公司Epiq Cases網站發布的一份文件顯示，賈躍亭月收入主要分為兩個部分，其中5萬美元來自於「工資、小費、獎金、加班費和傭金（在所有工資扣除前）」欄目；另外43,810美元則顯示在「租金淨收益和其他不動產租金淨收益（總收入（扣除前））」這一欄。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

儘管每月收入超9萬美元，但與此同時賈躍亭也身背巨額債務，先前賈躍亭債務處理小組發佈的資訊顯示，截至目前，賈躍亭待償還債務總額約為36億美元，減去已凍結待處置境內資產以及可轉股的擔保債務，債務淨額約為20億美元。

而賈躍亭債務處理小組提交的一份破產文件列出，目前賈躍亭的債權人數量在100到199名之間，在索賠金額排名前20名的無擔保債權人名單裡，排名第一的是深圳英大資本管理，索賠理由為個人擔保，索賠金額為2.797億美元；排名第二的是中信銀行，索賠理由為個人擔保，索賠金額為2.33億美元；排名第三的是平安銀行，索賠理由為個人擔保和股權質押，索賠金額為2.3億美元。

先前在境內剛被法院因暫無財產可供執行終結了訴賈躍亭、樂視控股案執行程式的中國民生信託，則排在第五位，索賠理由為個人擔保和股權質押，索賠金額為1.899億美元。

賈躍亭債務處理小組表示，為了履行對債權人盡責到底的承諾，更好更快地徹底解決個人債務問題，讓每一位債權人可以得到平等償債的機會，賈躍亭在美國主動申請個人破產重組（Chapter 11）。

而作為個人破產重組方案的一部分，由債權人組成的委員會和信託受託人控制和管理的債權人信託也將同時設立，美國法院認定的賈躍亭全部資產和相關收益也將會透過這種方式轉讓給債權人，該方案完成後，賈躍亭將不再持有任何Faraday Future（FF）的股權。