深圳灣口岸 明年可望24小時通關

2019-10-17 00:41 聯合報 大陸新聞中心／即時報導



根據香港特別行政區政府16日公布的「行政長官2019年施政報告」，香港計畫在2020年，將深圳灣跨境口岸的過關時間延長為24小時。深圳灣口岸是目前香港與深圳之間，四個可通行車輛的跨境口岸中，人流量最大的一個。

根據計畫，香港特區政府將分階段實現全日通關，並計劃在2020年內完成所有階段開放。各階段具體規劃尚未定論，例如初期先放行何種車輛等細節規劃仍在制定中。深圳灣口岸目前的開放時間為每天上五6點半至深夜12點。

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據大陸財新網報導，深圳灣口岸於2007年啟用，位於深圳市南山區蛇口，南山是深圳目前最有經濟活力的行政區，擁有多家知名科技企業和高校，旅遊及商業設施完善。從深圳灣口岸至香港核心商業區中環，乘坐跨境巴士僅需約45分鐘車程。

目前香港與深圳間共有五個民用跨境口岸，其中四個口岸可通行車輛。目前僅皇崗跨境口岸可實現24小時通關，該口岸是目前香港第二大車行口岸。深圳灣開放時間為17.5個小時，另兩個口岸分別為文錦渡口岸和沙頭角口岸，均只開放15個小時。

香港特區政府提出此一構想，主要是因該口岸日通關需求日益增長。根據香港保安局的資料，2013年至2018年的五年間，深圳灣口岸是四個車行口岸中，年均人流量增長最多的一個。

香港最大的深圳跨境口岸是羅湖口岸，2018年客流量達約8,500萬人次，但該口岸以地鐵連接兩地客流，車輛不可過關。

2013年，深圳灣口岸人流量約3,200萬人次，2018年約4,400萬人次，五年增長約1,200萬人次，增幅約為37.50%。今年前八個月，深圳灣口岸過關人流量已達2,700萬人次。