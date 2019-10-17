美眾院通過香港法案 引陸怒批

美國聯邦眾議院十五日通過「香港人權與民主法案」，後續參、眾兩院須通過並協調一致版本後，才會交由總統簽署，但中國大陸外交部、港澳辦、全國人大、中聯辦等部門昨天都立即發表強烈抗議、譴責與反對聲明，陸外交部稱會採取有力措施反制，奉勸美方懸崖勒馬，美國會應該立即停止推動審議有關法案。

港府則表示遺憾，重申外國議會不應干預香港事務。

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根據眾院目前法案版本，總統在法案通過一八○天內，以及未來每年，應向適當委員會提交一份名單，列出並制裁侵害香港基本自由與人權的人士。制裁措施包括凍結被制裁者在美資產、禁止本人與直系親屬獲得入美簽證或撤銷現有簽證；美國國務卿可基於維護國家利益或香港自治而實行豁免。

眾院也通過「保護香港法」以禁止美國向香港警方輸出催淚彈等防暴裝備，並通過承認香港與美國雙邊關係的決議案，譴責中華人民共和國干預香港事務，並支持香港人民的示威權。

香港示威者十四日舉著美國國旗，呼籲美方盡快通過香港人權與民主法案。美國眾議院十五日通過該法案。 （路透） 分享 facebook

美眾院通過法案後，中國大陸強烈反彈。大陸外交部發言人耿爽昨表示，「美國國會眾議院罔顧事實、顛倒黑白，把肆意縱火、打砸商鋪、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，是赤裸裸的雙重標準，充分暴露了美方一些人在人權、民主問題上的極端虛偽和破壞香港繁榮穩定、牽制中國發展的險惡用心」。

眾院議長波洛西在國會指出，兩院兩黨一致支持香港人民，若美國因商業利益而沒有為人權發聲，美國將失去在其他地方發聲的道德權威。眾議員史密斯則敦促大陸國家主席習近平與香港特首林鄭月娥，履行中英聯合聲明與基本法的承諾。

耿爽說，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。奉勸美方認清形勢，懸崖勒馬，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政」。

大陸國務院港澳事務辦公室發言人楊光則說，「香港修例風波愈演愈烈，與美方或明或暗地支持香港反中亂港勢力直接相關。對於香港暴徒犯下的一樁樁罪行，美國國會眾議院和一些政客卻視而不見，甚至混淆是非，顛倒黑白，無異於助紂為虐，難辭其咎」。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福十五日出席智庫活動時指出，美方對部分示威者的某些作法感到擔憂，但基本上美方關切的是北京與香港當局對於香港人的合法行動，採取更嚴厲的措施。他表示，香港目前發展趨勢包括自治降低、北京影響力增加、當局愈來愈嚴厲等，都令人關切。