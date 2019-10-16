美國會通過涉港法案 陸外交部：將採有力措施反擊

2019-10-16 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



針對美國國會通過「香港人權與民主法案」，大陸外交部發言人耿爽今表示，陸方已在今日上午做出全面回應，但要強調的是，大陸會採取有力的措施予以反制，維護自身主權安全與發展權益。

耿爽還表示，「至於具體舉措，請你保持關注」。至於有美國亞洲事務的官員盼，大陸能加強對北韓的制裁執行，施壓北韓在與美國的韓談判中更具建設性，對此耿爽表示，大陸作為聯合國安理會常任理事國和負責任的大國，在執行安理會涉朝決議問題上，一貫認真履行自身的國際義務。

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