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台青年遊陸「舉國旗拍照」 被警上課寫悔過書扣留5小時

2019-10-16 17:25聯合新聞網 綜合報導

台灣青年楊翰傑拿著國旗環遊世界。圖／楊翰傑提供
台灣青年楊翰傑拿著國旗環遊世界。圖／楊翰傑提供
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一名台灣青年楊翰傑近日在臉書爆料，日前他前往大陸江蘇省南京市旅遊時，因為在中山陵前拿中華民國國旗拍照被公安逮捕。公安不僅要求他把照片刪除、將國旗沒收，甚至要求他寫悔過書，最後他還被上了各種「政治課」，共折騰5小時。

目前在環遊世界的台灣青年楊翰傑，經常在YouTube頻道分享旅遊影片，近日他於臉書PO文表示，在中國大陸南京中山陵前面拿國旗拍照，結果被當地人包圍，「我純粹拍照，想跟國父孫中山有個紀念。後來中山陵的管理員不讓我走，要我交出旗子，我不想，他們報了警」隨後，楊翰傑被公安帶去派出所做筆錄。

楊翰傑表示，做筆錄過程中，雖然沒上手銬，但也被進行所有個人資料採集、政治立場調查、家世背景調查，他更直呼「親自驗證了，在大陸，做這些事情『很嚴重』，勿以身試法，我已經親自試過一次了」。

然而這則貼文隨即被刪出，楊翰傑於15日下午1點再度PO網解釋，該則貼文是大陸公安要他刪除的。「大陸警察要我把這篇文章全部刪除，但，想知道原本文章的人，不用問我，你們有辦法知道的」，有網友便在留言區貼出楊翰傑的原始貼文，此事也引發網友熱議。

楊翰傑也說，「有網友質疑，我一定做了什麼事情，才會被帶走，我在這裡要澄清一點我做了什麼事情：我在中國南京中山陵舉國旗拍照，我沒有跟任何人談話，沒有發表任何言論，沒有做舉旗以外任何其他動作，我就被包圍了。」

不少網友看完紛紛回覆，「太可怕了，我以為你回不來了」、「平安就好。暫時低調點吧」、「時間點比較敏感，因為雙十國慶剛過，你這是公然支持復辟呀」，但也有大陸網友翻牆回應「大陸公安都是以批評教育為主，如果沒有什麼特別嚴重的，你的態度也好，一般就是批評教育就完了」。

楊翰傑前往大陸江蘇省南京市旅遊時，在中山陵前被公安逮捕。圖／楊翰傑提供
楊翰傑前往大陸江蘇省南京市旅遊時，在中山陵前被公安逮捕。圖／楊翰傑提供
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有網友及時截圖了楊翰傑的原始貼文，整段做筆錄過程因此曝光。圖翻攝自楊翰傑個人臉書
有網友及時截圖了楊翰傑的原始貼文，整段做筆錄過程因此曝光。圖翻攝自楊翰傑個人臉書
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楊翰傑稱大陸公安要求他刪除臉書的文章。圖翻攝自楊翰傑個人臉書
楊翰傑稱大陸公安要求他刪除臉書的文章。圖翻攝自楊翰傑個人臉書
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楊翰傑表示在派出所內，被要求寫悔過書，還被上了各種「政治課」。圖翻攝自楊翰傑個人...
楊翰傑表示在派出所內，被要求寫悔過書，還被上了各種「政治課」。圖翻攝自楊翰傑個人臉書
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公安國旗青年警察孫中山
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