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李孟居、蔡金樹遭陸居留 陸：兩人各項權利依法得保障

2019-10-16 15:37聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

針對屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，與南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹在大陸遭拘留一事，大陸國台辦發言人馬曉光今僅表示，李孟居、蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全犯罪活動，被有關部門依法審查，而且有關部門依法辦案，兩人的各項權利依法得到保障。

大陸國台辦今日舉行例行記者會，馬曉光被問到此事時作如上發言。李孟居於今年8月底時到香港旅遊，期間入境深圳後就失聯，到了9月11日，李孟居被大陸方面證實因涉嫌危害國家安全的罪名被審查，有傳他曾經上傳解放軍集結的照片給枋寮鄉長陳亞麟。

蔡金樹則是在去年7月底赴赴福建省泉州參加兩岸食品交易會，入住廈門某間酒店，結果翌日退房後即告失聯。直至今年9月25日，國台辦證實蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全的活動被大陸有關部門依法審查。

大陸國台辦發言人馬曉光。圖/取自聯合報系資料照片
大陸國台辦發言人馬曉光。圖/取自聯合報系資料照片
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李孟居國台辦馬曉光
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