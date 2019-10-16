李孟居、蔡金樹遭陸居留 陸：兩人各項權利依法得保障
2019-10-16 15:37
聯合報 記者呂佳蓉
/即時報導
針對屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，與南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹在大陸遭拘留一事，大陸國台辦發言人馬曉光今僅表示，李孟居、蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全犯罪活動，被有關部門依法審查，而且有關部門依法辦案，兩人的各項權利依法得到保障。
大陸國台辦今日舉行例行記者會，馬曉光被問到此事時作如上發言。李孟居於今年8月底時到香港旅遊，期間入境深圳後就失聯，到了9月11日，李孟居被大陸方面證實因涉嫌危害國家安全的罪名被審查，有傳他曾經上傳解放軍集結的照片給枋寮鄉長陳亞麟。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
蔡金樹則是在去年7月底赴赴福建省泉州參加兩岸食品交易會，入住廈門某間酒店，結果翌日退房後即告失聯。直至今年9月25日，國台辦證實蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全的活動被大陸有關部門依法審查。
留言