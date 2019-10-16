影／詹皇批莫雷「挺港」無知 美媒推紅衛兵T恤諷刺

2019-10-16 13:32 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港推文風波快平息之際，洛杉磯湖人隊當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）又來捅馬蜂窩，他公開質疑莫雷搞不清楚就亂講話，引發美國輿論一片譁然。網媒《Barstool Sports》還推出諷刺性十足的紅T恤，將毛主席的肖像換成詹姆斯，下面一排簡體字以粗口問候莫雷。

詹姆斯14日季前熱身賽的訪問中，公開質疑莫雷的挺港推文「要不是被誤導，就是沒讀書才搞不清楚（中港）狀況」。眼見國內輿論炸鍋，詹姆斯後來推文又說：「我必須澄清我的訪問內容。我不認為（莫雷的）推文，有一絲絲考慮到任何可能後果與負面效應」、「這貼文根本可以再等個一周（湖人隊結束中國行程）再發吧！」明顯是不爽在中國時，他被逼對此議題表態。

詹姆斯過去時常針對黑人民權運動等社會議題發聲，甚至為此槓上總統川普，因此他這回論調也遭到政壇、人權團體與球迷圍剿，認為有雙重標準，因為去年二月，他才被福斯新聞主播嗆少管政治、「閉嘴好好打球」（shut up and dribble），詹姆斯還反嗆「絕不」，不過現在碰上中國，他卻表現出「閉嘴打球」的態度。

美國體育網媒《Barstool Sports》就推出諷刺性十足的紅T恤，取名為「中國王」（China King）並將毛主席的肖像換成詹姆斯，下面一排簡體字以粗口問候莫雷。創辦人大衛·波特諾伊（Dave Portnoy）更是上福斯新聞，大罵詹皇是偽君子，認為他顧及在中國的利益，「更在乎你的錢和當億萬富翁」。