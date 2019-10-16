北京婦來台領回1040萬詐款 感謝台灣「山水好人更好」

2019-10-16 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台籍詐團在美國設機房，向38名大陸地區人民詐財9000多萬元，其中大陸北京韓姓女高級會計師，被詐財人民幣361萬，台中檢調破獲詐團查扣現金等物共5000多萬，案發後由被告與被害人調解成立，返還被害人新台幣1040萬，被害人韓女感謝台中檢警為她追回畢生大半積蓄，特致贈感謝狀給中檢。

詐團成員柯志勇（33歲）假冒大陸人民檢察院的朱姓檢察官，向大陸北京的韓姓女會計師行騙，先後向韓婦詐財70多次，共詐人民幣361萬9684元。

台中檢調逮獲詐團成員後，查出北京韓婦被詐財人民幣361萬餘元，調查官打電話給被害人韓婦，韓婦不相信被騙，掛了電話。檢調再找假冒人民檢察院檢察官的柯志勇打電話給韓婦，被害人才知遭詐財。

被害人韓婦與丈夫，上月中旬從北京來台，檢察官張聖傳詢問韓婦為何被騙？她回稱「他是檢察官，我那敢說什麼」。韓婦被騙人民幣361 萬，由詐團成員柯志勇賠償900萬、成員吳女賠償100萬、成員林女及郭女各賠20萬，共賠償新台幣1040萬給韓婦。