華為：65份5G商業合約中 半數是歐洲客戶

2019-10-16 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



雖然中國電訊設備生產商華為遭到美國封殺，但歐洲移動運營商仍繼續選購華為5G設備。華為周二在蘇黎世舉行的客戶大會上表示，在華為已經簽訂的65份5G商業合約中，有半數來自歐洲客戶。

據香港信報財經網，華為5G產品線總裁楊超斌接受路透社採訪時指出，這表明歐洲客戶長期以來對華為始終如一的信任，在目前的艱難時期，公司對這種信任非常感激。他又說，從技術角度上看，華為可以解決安全問題，但如果把安全問題看做是政治問題，並根據起源地來判斷供應商的安全性，那問題就很難解決。

美國5月針對華為供應商實施出口管制，加上中美貿易戰升級，給華為智能手機的生產與銷售帶來嚴重傷害。不過，楊超斌指出，華為已經分散供應商基礎，即使少了源自美國的零部件，公司也能夠完全滿足網絡設備客戶的需求。

華為目前總計售出40萬個5G基站，其中四分之三是在該公司遭到美國禁令後供應的。楊超斌稱，被列入實體清單對華為的5G設備沒有任何影響，使用自家零部件的產品性能和規格只會更好。