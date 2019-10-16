國台辦：民進黨限制金馬發展不得人心

2019-10-16 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



針對台灣海峽通道及金馬通橋專題研討會近來在福州召開，陸委會稱此舉意圖分化台灣，大陸國台辦發言人馬曉光今表示，民進黨政府單方面破壞兩岸協商政治基礎，竭力阻撓兩岸經濟文化交流合作，站在廣大台灣同胞利益的對立面，蓄意限制金馬發展，這種心態和做法不得人心。

台灣海峽通道及金馬通橋專題研討會13日在福州舉行，兩岸40餘名專家學者出席，就福州至馬祖（榕馬）、廈門至金門（廈金）通橋方案等議題展開專門研討，目前兩地通橋已形成初步方案。

馬曉光今日表示，元月二日大陸國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上重要講話，提出了兩岸要應通盡通，明確可率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。陸方就是要像為大陸同胞服務般造福台灣同胞。

馬曉光指出，福州至馬祖、廈門至金門兩橋是「台海通道」的重要組成部分。推進兩橋通橋，是踐行以人民為中心發展理念，順應金門、馬祖民眾民生訴求的重要舉措，有利於台灣同胞分享大陸發展機遇，促進兩岸經濟社會融合發展。