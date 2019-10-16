兩岸企業家紫金山峰會11月3日至5日舉行 約千人與會

2019-10-16 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



大陸國台辦發言人馬曉光今表示，今年兩岸企業家紫金山峰會將於11月3日至5日於南京舉行，今年峰會主題為「深化融合發展，打造共同市場」，約有1000人與會。

馬曉光表示，兩岸企業家峰會自2013年成立以來，已經舉辦過6次年會，持續推動兩岸工商界交流對話、密切對接，為促進兩岸經濟交流合作、推動兩岸關係和平發展發揮了積極作用。兩岸知名企業家、工商團體負責人、中小企業和青年創業者約1000人將與會。

馬曉光也在今日的例行記者會上介紹大陸近期新設的4家海峽兩岸交流基地，他表示，中共中央台辦、國務院台辦最近批准在浙江台州椒江區大陳島、湖北襄陽宜城市張自忠將軍紀念館、福建廈門（集美）閩台研學旅行基地、廣西南寧昆侖關戰役舊址等4個地址新設4家海峽兩岸交流基地。

馬曉光指出，這4家交流基地各具特色，或承載兩岸同胞共同的歷史，或作為兩岸青少年交流的重要場域，已經在兩岸交流合作中發揮了重要作用，扮演了重要角色。我們一貫積極宣導加強兩岸交流和民間往來，熱忱歡迎更多台灣同胞到這些交流基地來參訪交流。