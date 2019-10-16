陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／即時報導



針對美眾議院通過香港人權與民主法案，中共外交部駐港公署回應稱，美一些政客罔顧事實，顛倒黑白，公然為反中亂港分子撐腰打氣，挑釁一國兩制原則底線，粗暴干預香港事務和中國內政，肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，再次暴露其強盜嘴臉和霸權本性，我方對此表示極度憤慨和強烈譴責。

聲明指，美一些政客打著人權與民主幌子，居心叵測地破壞香港國際金融、貿易、航運中心地位，色厲內荏地恐嚇止暴制亂的正義人士、明目張膽地給香港極端暴力分子鋪後路。這坐實了美這些政客就是香港亂局延宕至今的背後指使者、操縱者，坐實了美方一些勢力企圖在港製造顏色革命、打香港牌，讓香港繼續亂下去，趁火打劫，遏制中國發展，其險惡用心昭然若揭。

聲明稱，這些美國政客將自己擺在法官和教師爺的位置上，對香港事務和中國內政大放厥詞，對中國中央政府和特區政府抹黑詆毀。不禁要問：你們哪來的資格和底氣，對一個自由度和法治排名均高於自己的別國地區指手畫腳？對美國內處置示威活動充分授權、毫不手軟，對僅在2017年美警方就開槍打死近千人的事實視而不見、避而不談，卻對香港警方極度克制執法、依法維護法治橫加指責，對香港社會迫切要求止暴制亂、維護法治的主流民意和強烈呼聲充耳不聞，這不是雙重標準又是什麼？

聲明說，香港回歸以來，一國兩制在香港的實踐取得了舉世公認的成功。香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位不斷鞏固，香港同胞享有比歷史上任何時候都廣泛的民主權利和自由。這是任何不帶偏見的人士都不會否認的事實！任何外部勢力企圖分裂中國都是癡心妄想！任何外來威脅施壓，都嚇不倒、更壓不垮包括750萬香港同胞在內的14億中國人民！