美眾議院通過 香港人權與民主法案

2019-10-16 06:00 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



美國聯邦眾議院15日通過香港人權與民主法案，眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）在國會指出，兩院兩黨一致支持香港人民，如果美國因商業利益而沒有為人權發聲，美國將失去在其他地方發聲的道德權威。

眾議員史密斯（Chris Smith）則敦促中國大陸國家主席習近平與香港特首林鄭月娥，履行中英聯合聲明與基本法的承諾。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）15日在華府智庫活動談及香港情勢指出，美方有些關切部分示威者的作法，但基本上美方關切北京與香港當局對於香港人的合法行動，採取更嚴厲的措施。

薛瑞福表示，香港目前發展趨勢令人關切，包括自治降低、北京影響力增加、當局愈來愈嚴厲等。

眾院外委會上月底通過法案後，眾院全院15日表決通過法案，須參、眾兩院通過並協調一致版本後，才會交由總統簽署。

根據之前的法案版本，總統在法案通過180天內以及未來每年，應向適當委員會提交一分名單，列出並制裁侵害香港基本自由與人權的人士。