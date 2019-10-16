台青交流 拍出文創廈門

2019-10-16 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宗翰 ／廈門報導



台灣創意青年團隊造訪廈門市又一城網路科技公司總部。 圖／本報廈門傳真 分享 facebook

由文化大學、世新大學、聯合大學、金門大學及黎明技術學院等五所大專院校所組成的創意青年團隊到廈門體驗文創行銷，除參訪又一城網路科技公司外，也到沙坡尾商圈踩街，體驗在地廈門文化，期間所有團員激盪腦力，將四天三夜行程製作成影音短片，以創意發想為出發點，為這趟交流之旅所獲得的養分化成成果。

又一城公司副總裁孫其友接待台灣青年文創團隊時，分享大陸網路廿年來的發展趨勢及未來走向。孫其友說，未來的市場是共享經濟型態，在互聯網的推波之下，流量即能帶來商機，藉由這次機會和台灣學生分享網路經驗是一次很好的交流互動。

就讀金門大學運動休閒管理學系三年級的高紹羚表示，此趟參訪更加清楚共享經濟及互聯網路脈絡下的市場戰略，讓自己針對此一未來課題能更有多元的思考。

創意青年團隊於活動結束前舉辦成功發表會，將此趟的收穫化成影像，舉辦文創行銷影音競賽，以手機錄製短影音並剪輯的方式呈現，所有團員在激盪腦力及創意發想中為這趟旅程經驗畫下美好的句點，最後由世新大學短片獲得評審青睞。

協辦單位廈門市大學生文化創意協會秘書長李明偉說，台灣的大學生具有豐富的創意及敏捷思維，鼓勵台灣青年除了學習技能與新知外，也需要拓展自身視野。