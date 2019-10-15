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新華社質疑港醫管局包庇暴力 民主黨議員：涉嫌恐嚇

2019-10-15 17:41聯合報 記者賴錦宏／即時報導

繼多間香港醫護人員以行動支持香港反送中運動，有一名將軍澳醫院醫生在PopCorn商場被捕。中共官方新華社昨（14日）發表評論文章，批評香港醫管局第一時間回應有關事件的立場偏差，「令人懷疑這個負責管理香港公立醫院及診所的法定機構姑息包庇暴力」。香港民主黨議員黃碧霞則表示，中共官媒涉嫌恐嚇醫管局，憂慮中共透過左派路線強迫香港各專業界別對反送中表達立場。

新華社題為「糾偏止差，香港醫管局要做的是力挺警隊嚴正執法」文章指出，醫管局的回應對暴力不置一詞，反而強調醫院已向疑犯表達關切慰問，「更有甚者，醫管局在聲明中不但不譴責違法分子，還表示要『提供適切支援』『跟進職務安排』。人們不禁想問，醫管局到底是要和暴徒、暴力站在一起，還是與特區政府、法律正義站在一起？這樣不論是非黑白、邏輯混亂的回應給人的錯覺，是否在鼓勵更多醫護人員參與暴亂？」

文章指出，作為一個法定機構，醫管局表現出對警方執法的「冷漠」，對犯罪嫌疑人的「熱情」，對醫護人員參與非法活動的「偏袒」，其效果就是縱容乃至推波助瀾當下的暴力活動。文章敦促醫管局全力支持警隊執法，「對於那些拒絕、阻礙警察執法的醫院，對於那些違背救死扶傷天職、參加違法暴力活動的醫護人員，絕不能『和稀泥』、軟處理」。

另據香港電台，民主黨議員黃碧雲強硬回應，有關醫生被捕的原因仍未清楚，醫管局向員工表達關心及慰問是符合人道的正常做法，但中共官方媒體用詞強硬，涉嫌恐嚇醫管局，她憂慮中共透過左派路線強迫香港各專業界別表達立場，又呼籲醫管局要「站穩」立場。

將軍澳醫院一名醫生上星期日在將軍澳一個商場內被捕。香港醫管局事後發表聲明，向被捕醫生轉達關心及慰問。「人民日報」曾發評論文章，批評醫管局在回應中，對違法暴力活動沒有任何批評和譴責，在沒有調查結果的情況下就直接把員工認定成「受害者」。

香港民主黨議員黃碧雲認為，中共官媒涉嫌恐嚇，呼籲香港醫管局要「站穩」立場。 （香...
香港民主黨議員黃碧雲認為，中共官媒涉嫌恐嚇，呼籲香港醫管局要「站穩」立場。 （香港電台）
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香港中共醫護人員
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