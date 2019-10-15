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中共四中全會10月下旬召開 將有重大人事異動

2019-10-15 10:22聯合報 記者賴錦宏／即時報導

香港01報導，決定四中全會具體會期的中共中央政治局會議極有可能在10月18日稍後召開，而這樣即可保證四中全會會在10月下旬召開。預計香港、中美貿易都將被提及。外界最關注的是人事議題，會有「一把手」的人事異動。

今次不同於上屆受反腐敗影響不斷有（候補）中央委員落馬的情形。截至目前，十九屆中央委員會成員中，原澳門中聯辦主任鄭曉松2018年10月份意外身亡；原證監會主席、中華全國供銷合作總社理事會主任劉士余2019年5月份主動投案，隨即被給予留黨察看2年、政務撤職處分，降為一級調研員（正處級），其十九大代表資格也被撤銷，其中留黨察看處分便需今次四中予以追認。

總之，此次四中全會仍將會有中央候補委員遞補情形，目前中央候補委員中得票第一的為央企中國誠通控股集團有限公司總經理馬正武（1963年12月出生）或將躋身中央委員。而得票第二的則是中國工程院院士、「中國電磁彈射技術之父」馬偉明（1960年出生）。

另外，不會出現在中央全會公報中的「隱藏人事議題」還包括一系列重量級的人事任免決定。此前，大陸全國個省區市數十省部級官員履新，消息稱四中後會有「一把手」任免消息公布。

其他議題方面，在香港局勢暫時趨於緩解並顯現逆轉迹象、中美貿易戰經過13輪談判顯現暫時性休戰局面後，北京可望在一種較為寬鬆的環境中繼續自己的既定節奏。

北京稍早前消息稱，此次中央全會的主題將是「研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」，即「第五個現代化」。

當時，新華社通稿中共有3段內容涉及這一主題，從中共創黨歷史、中共建政歷史和「世界百年未有之變局」三層意義上總結當今中國特色社會主義制度和中共執政能力。事實上，多維新聞此前分析文章稱從2019年初至今，《求是》期期發表習近平有關封面文章，其所構築的不僅僅是習近平的思想體系，同時也是其「中國特色社會主義制度體系」和執政黨執政的制度體系。

總之，對標十八屆三中全會，此次十九屆四中全會期間，中共料公布其制度建構的目標清單，奠定其整個制度體系的完整格局。

外界關注四中全會中中共全黨的意志如何應對當前中國面臨的系列問題。（路透社資料照片...
外界關注四中全會中中共全黨的意志如何應對當前中國面臨的系列問題。（路透社資料照片）
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