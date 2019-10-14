趙紫陽百歲冥誕 子女撰文籲中共黨人「改變自己」

2019-10-14 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



十七日是中共前總書記趙紫陽的百歲冥誕，趙紫陽的子女撰文悼念。文章稱，趙紫陽以最後的行為，向中國共產黨人發出的呼籲，仍在迴響：「我們希望改變中國，希望改變世界，為什麼我們不能改變一下自己呢？」

這篇昨在香港明報刊登的文章表示，對於權力，趙紫陽與其他一些人有不同的理解；他認為，天下是大家的，我們是為大家辦事的。他一生臨淵履冰，言行謹慎。但在泰山壓頂時，卻是咬定青山不放鬆。他說，因為「我們欠老百姓太多，我們正在還債！」尤其是農民。

文章稱，中國向何處去？應該走什麼發展道路？國家似乎仍在搖擺。趙紫陽經過深思熟慮，認為：以毛澤東「新民主主義論」和鄧小平「改革開放思想」為基礎的「社會主義初級階段論」，是民族繼續前進的指導思想。這個路牌指引的，是一條能走得通的路。

趙紫陽曾說：「君子動口不動手，一動手，打死了就沒有了。」後來，真的動手了，真的打死了。人心收服的努力、道義資源的培育、百家爭鳴的局面、政治改革的設計等全都化為烏有。

文章表示，趙紫陽曾說道：「膽小的人有原則。」他說的膽小的人，是指不敢肆意而為的人。在眾所皆知的那件事上，他是一個「膽小的人」，他選擇了苦路，他懼怕那悠悠後世的罵名。

文章最後表示，趙紫陽的一生：學生時的熱血、抗戰時的艱難、建國時歡欣、饑荒時的迷茫、文革時的絕望、天府大地重生的喜悦、改革開放的豪邁、「八九」的痛楚以及晚年的沈思，這一切，早已是過眼雲煙，將慢慢地消逝在歷史長河的淌流中。