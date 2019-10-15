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陸首艘科學考察破冰船「雪龍2」 將首航南極

2019-10-15 00:04聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家海洋局極地考察辦公室主任秦為稼14日在「雪龍2」號上舉行的記者會上說，中國大陸首艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」號將首航南極，與「雪龍」號一起執行中國第36次南極考察。

大陸首艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」號13日抵達深圳，10月15日下午...
大陸首艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」號13日抵達深圳，10月15日下午，「雪龍2」號將首航出征南極。 新華社
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中新社報導，根據大陸自然資源部批准的總體方案，中國第36次南極考察隊由來自105家單位的413人組成，其中自然資源部屬單位隊員223人，其他部門或單位隊員190人。

「雪龍2」號9日從上海起航，10月13日抵達深圳蛇口郵輪母港。15日，「雪龍2」號將從深圳起航前往南極。根據安排，「雪龍」號將於2019年10月22日由上海出發前往南極。秦為稼說，「雪龍2」號將與「雪龍」號一起「雙龍探極」，開啟中國極地考察新格局。

「雪龍2」號極地科學考察破冰船建造工程由大陸自然資源部所屬的中國極地研究中心組織實施。它是全球第一艘採用船艏、船艉雙向破冰技術的極地科考破冰船，能以2-3節的航速在冰厚1.5米加雪厚0.2米的條件下連續破冰航行，可實現極區原地360度自由轉動，並突破極區20米當年冰冰脊。「雪龍2」號裝備有國際先進的海洋調查和觀測設備，能在極地冰區海洋開展物理海洋、海洋化學、生物多樣性調查等科學考察。

秦為稼說，本次考察實施「兩船四站」考察任務，將充分利用船舶、海冰、海洋、陸地、空中、考察站等平台，通過陸地—海洋—大氣—冰架—生物多學科聯合觀測，實施恩克斯堡島新站建設前期工程、開展業務化觀監測、實施國家重大科研計畫、完成基建收尾及站區環境整治及常規保障、物資運輸、工程建設科普等。

按計畫，「雪龍2」號將首先前往南極中山站開展作業，隨後繼續開展南大洋宇航員海綜合考察和長城站考察，預計2020年3月下旬返回中國。

考察南極上海

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