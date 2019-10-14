邱垂正：對岸介入選舉 台灣將完善民主防衛機制

2019-10-14 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



大陸委員會副主任邱垂正今天（14日）強調，面對對岸無所不用其極的「介入選舉」作為，政府除了透過「國安五法」的修法來完善民主防衛機制外，亦將持續扮演良善、積極的角色，克盡維持兩岸現狀與區域和平穩定的責任。

邱垂正指出，台灣的民主體制是全球能夠穿透中共專制政權、感動中國大陸人民的重要典範。當前中國大陸的民族主義高漲，或能輕易將西方世界的民主潮流阻絕在外，卻難以阻撓台灣的民主成就對其13億人口的正面影響。

邱垂正今日上午會見「美國進步中心」（Center for American Progress）訪問團時表示，台灣站在對抗中共獨裁極權的最前線，贏得國際社會的認同是基於共享自由民主普世價值，中共一貫憑恃蠻橫打壓或金錢收買，得不到國際的尊重。

「美國進步中心」訪問團一行7人由美國前聯邦參議員、該中心主席達修爾（Thomas A. Daschle）率團拜會陸委會。訪賓除了盛讚台灣堅守自由民主等普世價值，贏得美國不分黨派的尊敬與支持之外，亦與邱垂正就兩岸關係現況、中共「介入選選」作為、台灣民眾統獨立場、「國安五法」修法目的，以及香港「反送中」情勢等議題廣泛交換意見。

邱垂正表示，近來中國大陸陸續祭出陸客來台自由行禁令、抵制金馬獎影展，以及9月底連續奪我兩邦交國等，都只是中共當局介入我總統大選的首部曲。面對對岸無所不用其極的「介選」作為，政府除了透過「國安五法」的修法來完善民主防衛機制外，亦將持續扮演良善、積極的角色，克盡維持兩岸現狀與區域和平穩定的責任。