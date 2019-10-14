兩岸通橋 金門縣府：配合中央政策

2019-10-14 21:34 中央社 金門縣14日電



金門縣政府今天表示，兩岸通橋事宜將配合中央政策辦理，並以金門縣經濟民生需求為首要考量；縣府人員參與通橋研討會，是就兩岸便捷路運系統進行學術討論，未涉及政策層面。

中國大陸中央電視台報導，兩岸40多名專家13日齊聚福州市，研討廈門到金門（廈金）、福州到馬祖（榕馬）通橋方案。初步確定廈金大橋將沿過去的方案，從金門島東北端接上大嶝島再連接廈門，大致和當年林毅夫游泳投奔大陸的路線相似。

金門縣政府觀光處處長丁健剛晚上受訪表示，這項研討會是屬於學術和技術層面，縣府一直以來都非常正視任何對金門有影響的事和計畫，縣府會正視通橋一事，也會做好因應準備。

縣府進一步表示，民國95年委託技術顧問機構辦理「金廈（嶝）大橋興建工程可行性及方案研究報告」，當時已初步研擬金廈（嶝）大橋興建的可能路線，建議由金門縣五龍山直接銜接到大嶝島。但現大陸大嶝機場已填海施工中，並往金門方向增建兩條跑道，先前規劃的金廈（嶝）大橋規劃路線已與現實環境脫節。

丁健剛表示，因應各種客觀環境因素的改變，這次研討會就金廈（嶝）大橋興建工程的技術層面，如水深水文與地質等作初步研討。至於通橋的政策層面，不在這次研討會討論範圍，通橋事宜縣府將配合中央政策辦理，並以金門縣經濟民生需求為首要考量。

縣府表示，金門縣西與廈門相距約10公里，東與台灣本島相距約190公里，居海峽兩岸地理上要津區位，自90年小三通開航以來，已成為兩岸民眾交流的重要樞紐。

隨著兩岸民間經貿活動升溫，金廈旅遊經濟生活圈已然形成，觀光處指出，107年小三通人次已突破190萬人次，今年度預估將首次突破200萬人次，所以兩岸對於小三通運輸的需求逐年提高，但小三通是海路船運交通，穩定度深受氣候影響。

縣府表示，為了兩岸便捷路運系統可行的研究，達到兩岸經濟、民生等互利互惠的雙贏局面，中國大陸13日召開台灣海峽暨金馬通橋專題研討會，並邀請縣府與會。縣府由工務處副處長黃儒新領軍出席，對兩岸通橋進行學術和技術性討論，並未涉及政策層面。