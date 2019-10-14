測試忠誠度 中共要求數萬名記者參加「習思想」在線考試

2019-10-14 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中共領導人習近平。 美聯社 分享 facebook 中國大陸數以萬計的記者們在過去一個月內都在緊鑼密鼓地對該題庫進行溫習，因為11月前，他們將正式參加一場全大陸性的在線考試，以測試他們對中共的政策及中共總書記習近平的忠誠度。不參加考試或沒有考過的記者將無法換發新的記者證。

據BBC中文網報導，「黨的新聞輿論工作的職責和使命是什麼？」如果你選擇了「牢牢堅持新聞真實」，手機螢幕上會迅速出現一個錯誤符號，提示正確答案應當是「牢牢堅持正面宣傳為主」。這是中國大陸官方手機應用「學習強國」裡「新聞採編學習」欄目下的一道練習題。

在一份官方發布的名為「關於開展2019年新聞採編人員崗位培訓考試的通知」中，中共國家新聞出版署稱將在全大陸進行新聞單位採編人員的崗位培訓考試。這將是中共官方首次要求新聞採編人員參加統一的在線考試。根據通知，考試人員包括全大陸的通訊社、廣播電台、電視台、期刊與報社的人員。

根據要求，考試需要在10月28日至11月10日完成，各媒體可以自行決定考試時間。「南華早報」此前報道稱，來自北京14個官方媒體的約一萬名記者和編輯，被要求在10月初提前參加「試點考試」。

「題庫都在學習強國裏面，刷題就行，考不過也沒啥懲罰，好像就再補考。」考試內容包含多個方面，新聞和傳播學常識及法律問題大約占三分之一，更重要的無疑是中共黨的政策和習近平對於宣傳工作的語錄。

為保證大多數記者能順利通過考試，中共官方還要求在考試前，各媒體需要通過邀請專家授課、名記者講實踐經驗、匯報學習體會等多種方式進行集中學習，時間不少於24個學時。

「學習強國」是一款由中共中央宣傳部在今年1月推出的手機應用。紅色的圖標是毛澤東書寫的「學習」二字。這是一個別出心裁的雙關語，被廣泛解讀為習近平上台後治國理政的思想宣傳平台。

起初，全大陸範圍內的中共黨員都被要求下載和定期閲讀裏面的文章，它一度在2月成為蘋果中國區應用商店下載量最大的應用。

如今，被要求下載該應用的人群則更加廣泛。公務員、國有企業員工和公立學校教師，甚至一些非黨員人士也被要求下載。