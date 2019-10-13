「可以沒有籃球」 美媒：NBA風波凸顯中國愛國宣傳成功

2019-10-13 13:11 世界日報 中國新聞組／北京13日電



NBA火箭隊總經理莫雷轉發一條帶有「為自由而戰，與香港同在」字樣的推文，引發中國一波抵制潮，甚至有湖人隊球星布萊恩特的超級粉絲因此放棄湖人隊在上海的比賽。有專家解讀，這次事件凸顯中國在愛國主義的宣傳上頗為有效。

美國之音引述美聯社報導，河北有一名20歲的女孩吳欣桐（音譯），一直是布萊恩特的超級粉絲，家裡的壁櫥裡堆滿湖人隊的球衣、帶有湖人隊標識的水杯、紙貼、手機殼等。過去十年來，湖人隊的比賽，吳欣桐每場必看，但因為莫雷的推文，讓她特意不去看湖人隊在上海的比賽。

報導稱，美國康乃爾大學政治學教授陳韋斯（Jessica Chen Weiss）表示，中國網友發洩的憤怒看上去是真實的，不像是受人操縱的，其中幾乎看不到不同的意見。

陳韋斯說，這種現象「反映出中國政府在煽動民眾愛國主義，把香港抗議者描繪成非法的分離分離主義運動，把正在進行的美中貿易戰和科技戰，描繪成反對外國侵略的民族鬥爭方面所發出的信息和進行的宣傳，是多麼有效。」

荷蘭萊頓亞洲中心主任施耐德（Florian Schneider）也持類似的觀點，他認為，「網上的民族主義是愛國主義教育的結果。對中華民族的認同已經成為許多人身分認同的一部分，正如中華民族受到外國列強羞辱的歷史和最近的民族復興的故事一樣。」