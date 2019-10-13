網傳港黑警將移民台灣 移民署嚴格把關

2019-10-13 12:08 中央社 台北13日電



有香港網友在網路留言稱，傳聞濫用暴力的黑警政大規模申請移民台灣。對此，移民署今天表示，所有各類申請居留、定居案件，都會進行安全查核，務將不法及犯罪阻絕境外。

有自稱香港網友昨天在臉書粉絲團「抓到了！這梗很綠」留言表示，傳聞有些濫用暴力的香港黑警，他們害怕被共產黨清算，正大規模申請移民台灣，如果讓他們成為台灣國民，擁有投票權，後果不堪設想，懇求總統蔡英文在移民政策上慎重考慮。

移民署今天發布新聞稿表示，所有各類申請居留、定居案件，都會透由各種管道進行安全查核，審視各項積極、消極條件，務將不法及犯罪阻絕於境外。

根據現行香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法規定，移民署說，港澳居民有工作、投資、就學等16款事由可移居台灣，已屬多元；另，今年1至9月居留申請數相較去年同期增加24.16%，定居申請數也增加25.17%。

移民署指出，依同辦法第22條，若申請人有事實足認為有犯罪行為、有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞、參加或資助恐怖或暴力非法組織或其活動而隱瞞不報等，得不予許可其申請。

針對網路傳言新台幣600萬元買房就可移民台灣，移民署澄清說，這不但是錯誤訊息，也不是核准條件。