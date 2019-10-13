習近平會莫迪 喊中印「龍象共舞」

2019-10-13 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



大陸國家主席習近平（左）和印度總理莫迪（右）在印度南部坦米爾納德邦的瑪瑪拉普蘭鎮會面。（歐新社） 分享 facebook

印度總理莫迪十二日在清奈與大陸國家主席習近平再度展開非正式會晤，據新華社報導，習近平告訴莫迪，維護好、發展好中印關係，是中國堅定不移的政策。他並強調，在當前國際形勢下，中印在維護全球穩定和推動發展方面肩負著愈來愈重要的責任。

習近平此行是他在中共慶祝建政七十年後的首度出訪，印度也高度重視習近平到訪，莫迪還親自帶領習近平參觀馬哈巴利普拉姆古寺廟群。

兩人十二日再度舉行會晤時，習近平形容，去年他與莫迪在武漢成功會晤後，中印關係邁入健康穩定發展新階段。他指出，未來幾年是中印實現民族復興的關鍵期，也是中印關係發展的關鍵期，雙方應從戰略高度和長遠角度規畫中印關係百年大計。

習近平對中印關係發展提出多項建議，他認為，實現「龍象共舞」是中印唯一正確選擇，要正確看待兩國間的分歧，不能讓它沖淡兩國合作大局。對一時解決不了的問題，要妥善加以管控。

習近平建議，中印應切實提升軍事安全交往合作水平，開展好專業合作、聯演聯訓等活動，持續增進兩軍互信。同時要以設立高級別經貿對話機制為契機，加強兩國經濟發展戰略對接，探討建立製造業夥伴關係。

習近平還呼籲，兩國應加強在國際和地區事務中的合作，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護多邊主義和以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，保障發展中國家的正當發展權益。同時，盡早達成「區域全面經濟夥伴關係協定」（ＲＣＥＰ）。

據新華社報導，莫迪回應稱，印方感謝中方積極增加進口印度大米和食糖等產品，希望透過高級別經貿對話機制，推動雙邊貿易平衡持續發展。莫迪還說，印方珍視維護自身戰略自主性，願同中方加強在多邊框架下的溝通協調，共同應對全球性挑戰，維護發展中國家合法權益。印方願同中方一道推動盡早達成ＲＣＥＰ。