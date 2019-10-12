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香港議會選舉 聶德權：改登候選人地址非「住址」免起底

2019-10-12 15:20香港01 記者彭毅詩／報導

聶德權表示，若出現騷亂、公開暴力或危害公眾安全的情況，好有可能影響選舉，最嚴重情...
聶德權表示，若出現騷亂、公開暴力或危害公眾安全的情況，好有可能影響選舉，最嚴重情況是行政長官有權決定押後選舉。香港01記者余俊亮／攝影
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政制及內地事務局局長聶德權今日（12日）在港台節目《星期六問責》上表示，法例上，若出現騷亂、公開暴力或危害公眾安全的情況好有可能影響選舉，最嚴重情況是行政長官有權決定押後選舉。

聶德權並表示，因應社會情況，10月底刊憲時，不會列出候選人的主要「住址」，改為刊登主要「地址」，免被起底。

區議會下月24日舉行，聶德權指，社會紛爭激烈，暴力升溫令人擔心，他認為選舉要和平舉行才能達到公平和公開的精神，包括要讓參選人感到安全、支持者能參與競選活動和每名選民都能安全投票。

他指，現時已做好一切籌備工作，但同時亦預備應急方案，因應不同情況有不同的應急機制，選管會密切監督情況，另有危機管理委員會審視情況後亦會給予建議。

聶德權指，當局研判的準則包括投票和點票會否出現問題，範圍小至一個票站，大至一個選區或全港，他假設若受影響情況去到全港性，便可引用《區議會條例》第38條押後選舉，至於最遲何時決定押後，聶德權沒有交代。

至於會否引用《緊急情況規例條例》（《緊急法》）押後選舉，聶德權表示現有機制已可處理，現已留12月1日為後備投票日，假設當日又未能舉行選舉，導致未能明年1月1日前不能再有選舉，當局便會修訂相關條例，經立法會三讀通過後安排另一個選舉日期，屆時1月1日起便會是區議會「真空期」，聶德權不能確認「真空期」有多久。

支持五大訴求的參選人會否被取消資格，聶德權強調，按法律辦事，法例列明參選人需要擁護《基本法》及效忠特別行政區，選舉主任會按相關事實決定。

候選人刊憲資料改登主要「地址」非「住址」

有候選人認為政府將他們的資料刊憲時，不要公布全部地址，以免被起底。聶德權指，原本要待下年立法會選舉才可修例處理，但因應社會情況，10月30日刊憲時，不會列出候選人的主要「住址」，改為刊登主要「地址」，好像辦公室地址或通訊地址。

至於立法情況，他指若選管會已下決定，將採取「先訂立後審議」的方式，10月30日便可成事。

針對起底問題，他指出，當局與私隱專員公署正審視相關法例加強保障，例如透過法定要求，指示平台移除未得資料持有人同意的起底資料。

延伸閱讀：

【禁蒙面法】政府：特首有權押後區選　預留12月1日作後備投票日

【區議會選舉2019】候選人地址刊憲任人睇　研明年堵漏洞保私隱

文章授權轉載自《香港01》

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