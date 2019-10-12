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中國首個火星探測器亮相 明年升空

2019-10-12 13:50世界日報 中國新聞組╱北京12日電

中國首個火星探測器亮相，預計2020年升空。圖取自澎湃新聞
中國首個火星探測器亮相，預計2020年升空。圖取自澎湃新聞
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中國航天科技集團11日在微博發布一張實物圖，首次公開中國火星探測器的真容。中國空間技術研究院空間科學與深空探測首席科學家葉培建表示，中國火星探測準備工作已就緒，火星探測器計畫於明年發射。葉培建還透露，中國火星探測器暫時命名為「火星一號」。　　

中通社報導，中國的火星探測任務計畫同時攜帶「環繞器」、「著陸器」和「巡視器」。據了解，在一次火星探測過程中實現「繞」「落」「巡」三大任務，難度非常大。　　

火星探測器總設計師孫澤洲指出，國外在火星著陸任務之前都有環繞衛星在火星附近，可對著陸過程以及著陸後的數據通信提供及時支持；而中國的火星著陸巡視器是環繞火星不久後，就要與環繞器分離並降落，這對於著陸後的火星車自主能力提出更高要求。另外，這樣的任務在軌道設計上更具有複雜性，要兼顧著陸和環繞軌道的要求，增加了任務的難度和複雜度。　

孫澤洲表示，中國火星探測任務最核心、難度最大的地方，就是在著陸器進入火星大氣後降落傘減速的過程，這個過程只有一次機會，一著不慎就全盤皆輸。　　

目前，美國、印度都已實現火星探測。按照計畫，中國火星探測器將搭乘長征五號運載火箭升空並進入地球同步軌道，而後進行大約七個月的飛行到達火星，最終著陸在火星赤道附近。　　

另據中新社報導，葉培建表示，「我們的第一次火星探測任務將一次性完成『繞落巡』三步走。第一我們要能夠對整個火星進行全球觀測；第二要降落在火星；第三火星車要開出來，在火星上巡視勘測。這當中有很多難點，如果做成，這將是全世界第一次在一次任務當中完成三個目標。這個工程實現是個很大的創新。」　

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