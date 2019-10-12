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《觀察站》壓垮無錫高架橋的最後一根稻草

2019-10-12 13:41世界日報 清棠

江蘇省無錫10日發生高架橋橋面側翻事故。 新華社
江蘇省無錫10日發生高架橋橋面側翻事故。 新華社
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江蘇無錫312國道高架橋10日晚發生側翻事故，造成3人死亡、2人受傷，據事故救援指揮部發布的信息，初步分析是因為運輸車輛超載所致。輿論則紛紛質疑高架橋偷工減料、設計不良。冰凍三尺非一日之寒，一座14年的橋會瞬間坍塌，被各界指責為「罪魁禍首」的涉事車輛，可能只是壓垮無錫高架橋的最後一根稻草。

在罹難者家屬因為失去親人而痛哭、徬徨無助之際，直到12日，高架橋的限重及維護措施等細節，仍不見官方出面清楚說明，甚至連高架橋究竟是誰設計的，也留給媒體自己去查證。無錫市城市重點工程建設辦公室則以「不便透露」答覆記者。

據報導，審計部門發現高架橋在建設中出現比較多的設計變更，變更所牽涉的資金量較大，且對施工單位補償費用較多，造成一定程度的損失浪費現象。橋垮真相尚待司法調查，但面對此一重大的公共安全事件的眾多疑點，官方在事發2天之後，迄今未針對各界質疑提出解釋或澄清，不禁令人懷疑，難道其中真有「不能說的真相」？

據目擊者表示，高架橋常見大貨車經過，很多是超載的鋼板貨車。警方的說法是，一輛貨車嚴重超載可能為橋梁垮塌直接原因。有橋梁專家認為，若設計沒問題，事故原因也不會是單一超載車輛造成，長期累積的超重車，加上事發前的幾輛超重車都可能是原因。若這個論點成立，涉事車可能就是壓垮高架橋的最後一根稻草。

事發後，無錫市政府的應變能力也引來質疑。據媒體報導，事發後9小時，無錫市政府新聞辦微博隻字未提，值班熱線也不知詳情。這部分，市府是否也應該說清楚原因？

一位中學語文老師早在2年前就發文《無錫的快速內環高架還能用多久？》被網友譽為「神預測」。雖然他寫的不是事發的這座高架橋，但他提出的「快速路上應該禁行卡車」，說中了許多人的心聲和疑問，面對小市民「先知」，官方還要沉默多久？

高架橋事故
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