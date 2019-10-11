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習近平秋季外交拚新局 對台更嚴峻

2019-10-11 23:38聯合報 本報記者陳言喬

印度清奈一所學校動員全校學生，排出習近平的名字，展現對大陸領導人到訪的熱烈歡迎。...
印度清奈一所學校動員全校學生，排出習近平的名字，展現對大陸領導人到訪的熱烈歡迎。（美聯社）
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大陸國家主席習近平昨天到訪印度清奈，將與印度總理莫迪舉行第二次非正式會晤，接著他還要赴尼泊爾國是訪問。這是習近平在中共慶祝建政七十年後的首訪，被形容是大陸「秋季外交」的開始。

從今秋開始，中共的外交環境或國際局勢似有轉好的跡象，且可能一直延續到明年春天習近平預訂的日本國是訪問。

以這次習到訪印度和尼泊爾來看，兩國都是大陸鄰邦，且都極其敏感。中印有早前的洞朗軍隊對峙事件，近來的喀什米爾問題；尼泊爾則有中尼鐵路和中尼經貿快速升溫引發印度關切的問題。

中印友好 緩和美國制約

習近平過去五年與印度總理莫迪用「家鄉式外交」─各自訪問對方的家鄉，以及上次與此次的「非正式會晤」，中印關係這幾年確有提升，朝向穩中向好的趨勢。

這次習近平到印度東南部大城清奈與莫迪「把脈龍象共舞」，受到中印雙方高度重視，兩人可望在輕鬆、舒適、友好的氣氛下，對雙方各自關心的話題與國際局勢充分交換意見，或可適度緩和美國與印度聯合制約中國的壓力。

習近平訪問印度自然引起印度宿敵巴基斯坦擔憂，在習出訪前，巴基斯坦總理恰巧到訪北京，習很直白地告訴巴國總理，中巴是獨一無二的「全天候戰略合作夥伴」。無論國際和地區形勢如何變化，中巴友誼始終牢不可破、堅如磐石。還說，中方關注喀什米爾局勢，有關事態的是非曲直是清楚的，讓巴基斯坦吃下定心丸。

再來是中共與美國延續十八個月的貿易戰，有可能在這次華盛頓的談判中取得一定進展，避免貿易戰再度升級。即便雙方只能達成部分協議，也都有利大陸整體（包括中資跨國企業的處境）利益。

北方的俄羅斯與東邊的北韓與中國都維持不錯關係，南邊的南海局勢目前情況也已穩定，儘管越南時不時發出抗議，但基本上可控，遑論已與中共達成一定共識的菲律賓。菲律賓總統杜特蒂今年四月底與八月底專程來了北京兩次，與大陸達成多項合作協議。

共艦訪日 十年來第一次

未來可望有大進展的是中日關係，目前中共海軍太原艦正在日本訪問，這是時隔十年後再度有共艦訪日，為中日關係回暖再添一筆，也為習明春訪日拉開序幕。

上一次中共最高領導人訪日已是十多年前的二○○八年五月，當時胡錦濤的「暖春之旅」讓中日關係取得進展，後因日本修改教科書與釣魚台國有化，讓中日關係低盪數年。如今在各有所需下，可望促成習近平訪日，儘管日方期待習近平到訪可能更多一些，但對中國來說何嘗不是另一外交突破。

然而，大陸總體外交局面轉好，對台灣恐是另一種壓力。除了日本在日中大局考量下，會刻意與台灣保持距離，我其他邦交國的保衛戰也只會愈來愈嚴峻。剛與我斷交轉與中共建交的索羅門總理蘇加瓦瑞三天前就跟習近平說，索方選擇站在歷史正確一邊。聽在蔡政府耳裡，再看到中共外交多方突破，心裡不是滋味又能如何！

習近平印度中共
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