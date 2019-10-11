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香港反送中抗爭
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陸港經貿

反送中風暴中 張大千誌別香港之作拍出高價

2019-10-11 22:52聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

香港陷入反送中風暴，拍賣市場依然熱絡。香港蘇富比今天宣布2019中國書畫秋拍成果，成交率九成，總成交額近四億港元(約16億台幣)。包括張大千、吳冠中、吳大澂等書作品都以估價四到十倍的拍價賣出。蘇富比指出，證明精彩作品不論市況，仍受到藏家的注目與追捧。

其中吳冠中六呎鉅製「日照群峰」拿下全場最高拍價，在買家熱烈競投之下，以估價四倍成交，約台幣1.9億。

張大千誌別寫贈「陸羽茶室」的「黃山松雲」，也拍出逾六千萬台幣的高價，是估價的兩倍。

陸羽茶室是香港最老牌也最知名的茶樓，許多名人都是長年的座上賓，茶室還曾經為了幫熟客留位拒絕英女王光臨。陸羽茶室也珍藏許多名人書畫，每幅畫背後都是一個時代的故事。今年陸羽茶室罕見地將其中兩幅張大千畫作送上拍場。

「黃山松雲」成於1952年，是張大千離開香港前，特別寫給「陸羽茶室」的臨別贈禮。他在畫中的題跋寫道:「客居香澥，怱怱經歲，不時與二三朋舊，啜茗陸羽，往來既久，遂成熟客，嘗戲為口號云『滿堂爭看張夫子，識得虬髯不用猜』。」文字幽默中帶著滄桑，隱喻當時文人去國離鄉的流離心境。

當時的香港聚集不知何去何從的難民與遊子，瀰漫離亂氣氛，與今日的香港亂世暗自扣合。張大千的畫作在此時的香港拍出，今昔對比，令人感慨。

「黃山松雲」處處可見張大千的巧思。他以黃山為題，黃山出產好茶，呼應以佳茗聞名的「陸羽」。而該畫長六呎，形式近手卷，似刻意遷就「陸羽」廳堂設計，讓茶客舉目一覽黃山奇景；意境清曠高遠、亦能撫慰遊子思鄉之情。

張大千「黃山松雲」。圖/香港蘇富比提供
張大千「黃山松雲」。圖/香港蘇富比提供
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