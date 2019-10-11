中美談判登場 大陸宣布明年起全面開放資本市場

2019-10-11 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



正當中美第13輪經貿高級別磋商在華盛頓舉行之際，大陸再釋善意。中國證監會新聞發言人高莉11日在北京宣布，大陸將取消期貨公司、基金管理公司、證券公司外資股比限制的具體時間表。

高莉表示，自2020年1月1日起，取消期貨公司外資股比限制；自2020年4月1日起，在全國範圍內取消基金管理公司外資股比限制；自2020年12月1日起，在全國範圍內取消證券公司外資股比限制。

美國東部時間10日，大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤開始新一輪中美經貿高級別磋商。本輪高級別磋預計為期兩天時間，雙方團隊此前已先舉行過工作層磋商。

美國總統川普在談判首日下午出發前往明尼蘇達州進行演講集會前表示，雙方當日的談判「進行得非常好」。川普也再次確認，他預計11日在白宮會見劉鶴。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）主管國際事務的執行副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）表示，中美本周有可能達成一個貨幣協議，這將讓川普政府推遲原計劃在10月15日加徵收的關稅。

在談判登場前一天，劉鶴還分別會見美中貿委會會長艾倫、薄邁倫和IMF新任總裁喬治艾娃。據新華社報導，劉鶴在會見艾倫和薄邁倫時表示，中方此次抱著極大的誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。