港遊客大減 旅遊界倡推「本地人20港元本地遊」

2019-10-11 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



受到反送中示威活動影響，香港旅遊業步入寒冬期，大陸十一黃金周，訪港旅客人數按年減少一半，訪港旅行團甚至大跌9成，有導遊已兩個多月沒開工。香港旅遊業為自救，倡推「20港元本地遊」，鼓勵香港市民在香港本地遊覽。

中新網報導，香港工聯會特區立法會議員麥美娟和旅遊業相關代表，10日向香港商務及經濟發展局局長邱騰華提出7項建議。

香港專業導遊總工會主席余莉華透露，業界的建議之一，是推出名為「香港人遊香港」的本地游計劃，在港府補貼下，市民只需付20港元團費便可暢遊香港名勝景點，從而催動旅遊業，帶動餐飲、旅遊巴士、零售等各方面的經濟。

她認為，透過聘請合格、持證導遊帶領旅行團，可以讓市民以優惠價參加旅行團，鼓勵市民在本地遊覽，有助港人重新認識香港。

邱騰華回應建議時表示，港府會考慮所有能協助業界的建議，但如何推廣，重點是能夠惠及本地的導遊，主要對象是導遊，是因為本地遊通常不需要領隊，「如何令導遊發揮作用，我們會在特區政府內部作討論。」