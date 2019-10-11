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好市多改收停車費 她購物順暢才知原來大家都來這招

港遊客大減 旅遊界倡推「本地人20港元本地遊」

2019-10-11 17:28聯合報 記者許依晨／即時報導

受到反送中示威活動影響，香港旅遊業步入寒冬期，大陸十一黃金周，訪港旅客人數按年減少一半，訪港旅行團甚至大跌9成，有導遊已兩個多月沒開工。香港旅遊業為自救，倡推「20港元本地遊」，鼓勵香港市民在香港本地遊覽。

中新網報導，香港工聯會特區立法會議員麥美娟和旅遊業相關代表，10日向香港商務及經濟發展局局長邱騰華提出7項建議。

香港專業導遊總工會主席余莉華透露，業界的建議之一，是推出名為「香港人遊香港」的本地游計劃，在港府補貼下，市民只需付20港元團費便可暢遊香港名勝景點，從而催動旅遊業，帶動餐飲、旅遊巴士、零售等各方面的經濟。

她認為，透過聘請合格、持證導遊帶領旅行團，可以讓市民以優惠價參加旅行團，鼓勵市民在本地遊覽，有助港人重新認識香港。

邱騰華回應建議時表示，港府會考慮所有能協助業界的建議，但如何推廣，重點是能夠惠及本地的導遊，主要對象是導遊，是因為本地遊通常不需要領隊，「如何令導遊發揮作用，我們會在特區政府內部作討論。」

邱騰華還透露，許多旅行社都表示，在情況許可下都不希望結業或裁員，而他們的共同意願就是希望香港社會秩序的恢復，唯有香港繼續成為一個安全城市，才能令遊客繼續來港。

香港反送中運動打擊香港旅遊意願及零售業信心。（中新社）
香港反送中運動打擊香港旅遊意願及零售業信心。（中新社）
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