蔡總統國慶談話 陸媒分析與去年的變與不變

2019-10-11 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



針對蔡英文總統昨發表國慶談話，陸媒環球時報社評分析與去年談話的變與不變。環時社評指出，蔡英文去年的講話對美國和西方國家大獻慇勤，今年卻幾乎沒提；至於沒有變的是，蔡英文和民進黨當局對兩岸統一的對抗態度，這讓整個台灣行走在懸崖的邊緣。

蔡總統昨天在談話中表示，當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到威脅，就必須站出來捍衛。她並強調，拒絕一國兩制，是二千三百萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。

環時社評表示，蔡英文發表「雙十講話」，講話一開頭就嚇唬起台灣民眾，著重渲染大陸對台灣「文攻武嚇」，攻擊抹黑一國兩制是對台灣的威脅，從講話可以看到，蔡英文想透過製造恐慌情緒、激化兩岸對立，以騙取選票的小算盤，基本是明擺著的。

環時社評說，與此同時，還特別提到要「不挑釁、不冒進」，這反映出其戰戰兢兢的內心，整個講話在台灣政治經濟現狀及兩岸態勢的映照下，既暴露險惡用心，又顯得十分滑稽。

環時社評指出「一個有意思的變化」，蔡英文去年雙十講話對美國和西方國家大獻慇勤，今年卻幾乎沒提，「去年今日，蔡英文顯然想和美國綁得更緊以挾洋自重，但一年過去，台灣島內沒有因此得到任何好處，反而對做美國戰略棋子的高風險日益產生警覺。」

至於沒有變的是，這篇社評說，蔡英文和民進黨當局對兩岸統一的對抗態度，這讓整個台灣行走在懸崖的邊緣，「不知蔡英文在觀看了大陸剛舉行的國慶閲兵後作何感想，和如此強大的力量和堅定的意志對撞，後果是什麼其實一目瞭然。」