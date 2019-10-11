習近平上午離開北京 出訪印度、尼泊爾

2019-10-11 11:16 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



大陸國家主席習近平11日上午已乘專機離開北京，分別赴印度出席中印領導人第二次非正式會晤、並對尼泊爾進行國是訪問。

習近平訂今天下午抵達印度南部大城清奈。到訪印度前，中共駐印度大使孫衛東接受大陸央媒訪問時表示，從去年兩國領導人在武漢舉行非正式會晤以來，中印關係升級，步入健康穩定的發展軌道。兩國高層交往密切，兩國領導人多次重申要堅持中印互為發展機遇，互不構成威脅的基本判斷。

孫衛東表示，進入21世紀以來，中印貿易額由不足30億美元，增長到現在的近千億美元。增長了約32倍。大約有1000多家中國企業。不斷加大對印度產業園區、電子商務等領域的投資，累計投資額已經達到80多億美元。為當地創造了近20萬個就業崗位。

在經貿領域，中國長期保持印度第一大貿易夥伴地位。印度是中國在南亞最大的貿易夥伴，兩國發展有很強的互補性，可以探討發展戰略對接。

他說，中印兩國在推動全球化、反對貿易保護主義方面，有著共同利益。在重大國際問題上，中印利益一致，立場相近。

孫衛東說，中印兩國既是文明古國，也是發展中大國。在人文領域，雙方交流蓬勃發展，兩國已經建立起了14對友省友城關係，人員往來突破百萬人次。每周有54個航班來往於中印兩國的各大城市，現在有2萬多名印度青年在中國留學，有2000多名中國青年，在印度學習。

孫衛東強調，中印兩國作為世界上僅有的兩個人口超過10億的發展中大國。同時，也是新興經濟體重要代表，雙方要加強戰略溝通，增進政治互信。中印有足夠的遠見和能力走出一條新興大國，共同發展合作共贏之路。