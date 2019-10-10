劉鶴抵美稱：抱著極大的誠意來 希望取得積極進展

2019-10-10 22:02 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，已在美國當地時間9日下午在美國華盛頓分別會見美中貿委會會長艾倫、美國全國商會常務副會長兼國際事務總裁薄邁倫和國際貨幣基金組織新任總裁格奧爾基耶娃。

新華社報導，劉鶴在會見艾倫和薄邁倫時表示，中美經貿關係十分重要，具有很強的外溢性和全球影響。貿易戰不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界，企業和消費者的利益都會受到極大損失。中方此次抱著極大的誠意而來，願意與美方就貿易平衡丶市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。

艾倫和薄邁倫表示，貿易戰只有輸家，沒有贏家，美國工商界不希望看到加徵關稅。由衷希望雙方能夠在這一輪磋商中取得具體明確的進展，增進互信，為下一步磋商奠定良好基礎，最終找到解決分歧、停止貿易戰的辦法。美國工商界願為此發揮積極作用。

劉鶴在會見格奧爾基耶娃時表示，即將舉行的新一輪經貿高級別磋商受到各方面高度關注，停止貿易戰是整個世界的共同期盼。中方願意在平等和相互尊重的基礎上，與美方通過本輪磋商就一些雙方關注的問題取得共識，防止摩擦進一步升級和擴散。希望國際社會共同努力，維護世界穩定與繁榮。