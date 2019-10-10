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陸委會發長文回批韓國瑜 規格比回應習近平還高

2019-10-10 20:19聯合報 記者李仲維／即時報導

針對高雄市長韓國瑜今（10）日提出兩岸政策白皮書抨擊蔡政府的兩岸政策，陸委會晚間發出近千字的新聞稿回應，相較於大陸國家主席習近平的「十一」涉台談話，陸委會當時只以不到400字予以回應。

陸委會表示，今日兩岸關係的惡化，主因在於中共當局意圖以「一國兩制台灣方案」改變兩岸現狀，威脅台灣，並且藉由惡意、持續的文攻武嚇，挑戰台海及區域和平穩定，並蓄意製造恐慌，分化台灣內部。

陸委會稱，在野政黨不能無視於大陸對台灣的野心，更不能對其存有不切實際的幻想，而應認清當前兩岸局勢，務實提出建設性意見。

陸委會強調，北京當局從未同意「九二共識」存在「各表」的空間。「習五條」強調的「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，也就是「一國兩制」。試問國民黨如何再以此種「九二共識」與中共互動、守護台灣利益？

陸委會認為，宣傳所謂「正港九二」，也只是加重民意對其傾中的質疑。陸委會還建議韓國瑜國政團隊平時應多關注政府施政，扮演好在野黨的角色，散布蔡政府繼續執政兩岸將火山爆發、地動山搖的「亡國感」，不過是刻意選舉操作，徒然製造危機與民眾間的對立。

陸委會表示，面對中共挑釁進逼的兩岸變局，國內主要政黨及政治人物應高度警覺，放棄不切實際的想法，正確認識委屈與退讓，無法保障主權與民主；是否傾中或愛台，國人自會認清，沒有人可以下毒、加料。

陸委會今天回應韓國瑜的兩岸政策新聞稿長達979個字，相較於習近平在中共建政70周年大會上的涉台談話，陸委會當時回應的新聞稿只有371個字。

圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
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