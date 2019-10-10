陸公職人員法：公開發文反對中共或改革開放的一律開除

2019-10-10 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



10月8日，中共中國人大網公佈《中華人民共和國公職人員政務處分法（草案）》全文，面向社會徵求意見。草案第三章以2000餘字的篇幅，明確了違法行為及其適用的處分，其中，公開發表反對中國共產黨領導，反對社會主義制度，反對改革開放的文章、演說、宣言、聲明等的，給予開除處分。

據新京報，今年8月下旬，第十三屆全國人大常委會第十二次會議對《中華人民共和國公職人員政務處分法（草案）》進行了審議。10月8日，中國人大網公佈草案全文，面向社會徵求意見。

為體現政務處分事由法定的原則，草案第三章系統梳理現有關於處分的法律法規，從公務員法、法官法、檢察官法和行政機關公務員處分條例等規定的違法情形中，概括出適用政務處分的違法情形，參考黨紀處分條例的處分幅度，根據行為的輕重程度規定了相應的處分檔次，並分別針對職務違法行為和一般違法行為，規定了兜底條款。

草案規定，有下列行為之一的，給予記過或者記大過處分；情節較重的，給予降級或者撤職處分；情節嚴重的，給予開除處分：散佈有損憲法權威、中國共產黨和國家聲譽的言論的；拒不執行或者變相不執行中國共產黨和國家的路線方針政策、中共中央重大決策部署的；在對外交往中損害國家榮譽和利益的。

對於公開發表反對憲法確立的國家指導思想，反對中國共產黨領導，反對社會主義制度，反對改革開放的文章、演說、宣言、聲明等的，草案規定，給予開除處分。

對於違法組織或者參加罷工、挑撥破壞民族關係等行為的策劃者、組織者和骨幹分子，草案也明確要給予開除處分，具體情形包括：組織或者參加旨在反對憲法、中國共產黨領導和國家的集會、遊行、示威等活動的；組織或者參加非法組織、違法組織或者參加罷工的；挑撥、破壞民族關係，參加民族分裂活動的；組織、利用宗教活動破壞民族團結和社會穩定的。