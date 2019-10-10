布拉格解除與北京姊妹市 陸：盼布拉格早日糾正錯誤

2019-10-10 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ／即時報導



針對捷克布拉格解除與北京的友好城市關係，大陸外交部發言人耿爽表示，布拉格市長與官員不顧陸方的立場，屢屢在台灣與涉藏問題上，採取錯誤行動與表達不當言論，粗暴干涉中國內政，盼布拉格市政方面早日糾正錯誤。

捷克首都布拉格市政府7日決定解除與北京的姐妹市關係，市議會近日也可望通過。為報復布拉格的舉動，北京至今已取消4個樂團在中國的演出行程。

耿爽表示，2018年捷克布拉格市新一屆市政府主要官員等人，無視國際關係基本準則和國際社會共識，不顧中方的嚴正立場和強烈反對，屢屢在臺灣、涉藏等涉及中方核心利益的重大問題上採取錯誤行動並發表不當言論，粗暴干涉中國內政和公然挑戰同北京市的友城關係，嚴重破壞了兩市開展交往的政治前提和基礎，造成了惡劣影響。

耿爽指出，由此北京市已經宣佈解除與布拉格市的友城關係，暫停雙方一切的官方往來。陸方同時也注意到，包括捷克總統澤曼等政要在內的捷克各界有識之士，已經對布拉格市政府的錯誤行徑提出了譴責。