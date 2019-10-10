親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

報復！路透：中國擬收緊簽證 這些美國機構團體雇員列黑名單

2019-10-10 12:48世界日報 中國新聞組／北京10日電

中國計畫收緊與反華團體有牽連的美國公民的赴華簽證限制，回應美國限制中國公民訪美的措施。外媒報導說，中國將為此制定一份與美國軍方和中情局有牽連的機構與人權團體清單，並將這些機構的雇員列入簽證黑名單。另外，中國國家反恐辦也強烈譴責美將新疆公安機關等機構列入出口管制實體清單。

美國將中國新疆維吾爾自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構列入出口管制實體清...
美國將中國新疆維吾爾自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構列入出口管制實體清單，中方譴責並研擬報復措施。圖為新疆情勢緊繃，中央加強監控。 （路透資料照片）
分享

路透援引知情人士的話說，美國政府今年5月收緊對中國學者訪美的簽證限制之後，中國公安部過去幾個月來一直在制定相關的規定，限制任何受雇於美國情報機構與人權團體的美國人或得到這些機構資助的美國人訪問中國。

據報導，一名消息人士說，美國8日宣布針對中國政府某些官員的簽證制裁措施，讓中國更有理由進行反制。他說，「我們不希望這樣做，但我們似乎別無選擇」。

知情人士表示，北京方面目前更加擔憂，美國和其他國家的政府正在利用此類機構在中國大陸和香港煽動反政府抗議活動，因此計畫反制措施，同時對美國限制中國研究人員和官員的訪美簽證進行報復。知情人士說，「這項計畫近幾個月來已經被警方高層廣泛討論。香港爆發抗議以及美國禁止向中國官員發放簽證之後，這項計畫就更可能得到實施」。

另據新華網報導，對美國商務部7日將中國新疆維吾爾自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構，列入出口管制實體清單，國家反恐辦表示強烈譴責和堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，撤銷有關錯誤決定，停止干涉中國內政。

國家反恐辦指出，新疆地區長期以來面臨嚴峻的恐怖主義威脅，新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，完全符合中國法律、符合國際實踐。

簽證新疆反恐
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

陸海軍「太原」艦抵日 將首次參加海上閱艦式

2019-10-10 11:02

大陸建政70周年閱兵後 習近平：愛國熱情空前高漲

2019-10-10 12:35

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

NBA捲政治漩渦　彭博：蔡崇信的籃網或成最大贏家

2019-10-10 13:20

前湖北省國土資源廳廳長遭開除黨籍 理由與家庭有關

2019-10-10 11:51

中原主席施永青：中產移民生意增 台灣馬來西亞為主

2019-10-10 11:34

兩岸中秋燈會結束 人次破67萬

2019-10-10 04:08

習近平 11日訪印度會莫迪

2019-10-10 00:21

索羅門總理訪大陸 習近平接見讚「順應潮流」

2019-10-10 00:15

大陸將所羅門群島 列為民眾組團出境旅遊目的地

2019-10-09 21:10

最新全球競爭力排行搒 香港升至第三位

2019-10-09 20:06

影／死後不得安息！中國兩年內剷平30座維吾爾墓園

2019-10-09 18:16

WEF2019年全球競爭力 港攀4位升至第3、台12陸28

2019-10-09 16:32

習近平將晤莫迪 陸外交部：將達成一系列新共識

2019-10-09 16:07

梁天琦上訴案 香港法官延後宣判

2019-10-09 14:19

習近平會見索羅門總理 稱許「順應潮流」

2019-10-09 13:29

蘋果HKmap.live被人民日報批評為「暴徒」護航

2019-10-09 12:20

台商「大選+春節」返台機票有望 11陸航3台航響應

2019-10-09 12:01

香港競爭力升至第3 但新聞自由降到第61

2019-10-09 11:42

兩邊交好 習將訪印度 李克強會巴國總理

2019-10-09 10:31

美限制大陸官員簽證 陸駐美大使館抗議

2019-10-09 10:12

北京下錯藥 誤解「發大財」能解決香港問題

2019-10-09 09:40

陸委會：港澳人士國慶返台 未受反送中影響

2019-10-09 00:39

陸委會舉辦國慶晚宴 陳明通：要跟香港的朋友說辛苦了

2019-10-08 20:50

清華台生陳翊瑄盼兩岸統一 兩岸網友論戰

2019-10-08 20:36

安倍賀電？陸外交部諷台 被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35

中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家

2019-10-08 16:08

影／諷中國言論審查 《南方四賤客》道歉文再酸火箭隊

2019-10-08 13:16

被陸禁播 「南方四賤客」道歉超酸：習近平一點都不像維尼

2019-10-08 10:14

中日關係大幅改善 太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」

2019-10-08 10:08

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

上月與台灣斷交 索羅門總理8日赴北京訪問

2019-10-07 19:15

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49

香港旅發局取消舉辦「香港單車節」和「美酒佳肴巡禮」

2019-10-03 21:02
看更多

熱門文章

NBA主席出馬也沒用！上海宣布取消NBA球迷之夜

2019-10-09 15:13

《禁蒙面法》恐引發資金大奔逃！香港金融圈人士：接下來，最怕3件事

2019-10-09 15:48

反送中浮屍？黃之鋒釋疑：該女士獨自跨越欄杆躍海

2019-10-09 17:04

川普：NBA討好大陸 但不尊重美國

2019-10-10 09:29

不滿中國逼美企打壓台港 盧比歐促執行反抵制法

2019-10-10 08:11

上海賽今首戰…NBA還有戲看？

2019-10-10 00:54

央視停播NBA賽事 黃暐瀚：凡事有代價 天公地道

2019-10-09 14:30

影／死後不得安息！中國兩年內剷平30座維吾爾墓園

2019-10-09 18:16

關鍵時刻！火箭隊球星「威少」身穿紅色唐裝出場

2019-10-09 19:10

阻擋警方進入商場 香港5保全被捕

2019-10-09 21:42

NBA為挺港言論道歉 訪台的美參議員：NBA沒有展現勇氣

2019-10-09 21:40

NBA公關危機加劇… 籃網、湖人取消上海宣傳

2019-10-09 15:32

NBA、大陸鬧僵！籃網老闆蔡崇信 尷尬中斡旋

2019-10-10 00:54

踩到雷 中體員工支持「火箭隊」惹大陸網友抨擊

2019-10-10 09:54

動視暴雪重懲挺香港抗議電競選手 引發各地罷玩抵制

2019-10-09 14:14

NBA風波擴大 陸企聯手抵制

2019-10-10 00:13

福州自貿片區頒布38條創新措施 將在馬祖建「海外倉」

2019-10-09 22:19

不只陸企 東風日產也宣布中止與NBA合作

2019-10-09 19:51

卡通也不行！挺「神奇寶貝火箭隊」 體育公司員工道歉強調愛國

2019-10-09 16:28

NBA北京旗艦店氣氛詭異 警車停駐

2019-10-09 17:19

新疆移囚？數百人蒙眼、綁手、剃光頭 歐美專家認為「是真實」

2019-10-09 16:42

央視停播NBA 陳其邁：自由自在看NBA真好！

2019-10-09 14:48

NBA／火箭總管挺港風波延燒 陸抵制NBA 球迷兩難

2019-10-09 14:41

NBA取消賽前記者會 官網為球迷之夜遭取消致歉

2019-10-09 17:31

大陸將所羅門群島 列為民眾組團出境旅遊目的地

2019-10-09 21:10

無站硬要下車！他拿茶杯爆打司機「頭破血流」 竟無人阻止

2019-10-09 20:38

習近平將晤莫迪 陸外交部：將達成一系列新共識

2019-10-09 16:07

最新全球競爭力排行搒 香港升至第三位

2019-10-09 20:06

環時總編胡錫進：讓NBA和美政治及輿論精英去糾結吧

2019-10-10 09:36

北京「夜空之眼」 世界最高建築中庭

2019-10-10 04:11

河北花8億蓋「鄧麗君小鎮」 十一長假商家日賺百元

2019-10-09 16:40

調查：反送中影響香港人精神健康不合格

2019-10-09 20:12

金燦榮：陸方已告別挨打挨餓 進入減少挨罵的階段

2019-10-10 10:26

曾與瓊瑤為鄰 金庸杭州別墅要賣 開價6800萬

2019-10-09 15:06

批席佛混淆視聽 央視：絕不甩兩面三刀那套

2019-10-10 00:54

灌籃高手也遭殃 作者疑支持香港被號召抵制

2019-10-09 17:52

禁封建迷信 重慶33米玉帝臉被剷平

2019-10-09 15:08

習近平會見索羅門總理 稱許「順應潮流」

2019-10-09 13:29

質疑摩瑞有政治野心 環時：言論自由也有邊界

2019-10-09 14:32

直擊NBA北京店：門可羅雀 火箭只剩姚明球衣

2019-10-09 19:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top