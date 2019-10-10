報復！路透：中國擬收緊簽證 這些美國機構團體雇員列黑名單

2019-10-10 12:48 世界日報 中國新聞組／北京10日電



中國計畫收緊與反華團體有牽連的美國公民的赴華簽證限制，回應美國限制中國公民訪美的措施。外媒報導說，中國將為此制定一份與美國軍方和中情局有牽連的機構與人權團體清單，並將這些機構的雇員列入簽證黑名單。另外，中國國家反恐辦也強烈譴責美將新疆公安機關等機構列入出口管制實體清單。

美國將中國新疆維吾爾自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構列入出口管制實體清單，中方譴責並研擬報復措施。圖為新疆情勢緊繃，中央加強監控。 （路透資料照片） 分享 facebook

路透援引知情人士的話說，美國政府今年5月收緊對中國學者訪美的簽證限制之後，中國公安部過去幾個月來一直在制定相關的規定，限制任何受雇於美國情報機構與人權團體的美國人或得到這些機構資助的美國人訪問中國。

據報導，一名消息人士說，美國8日宣布針對中國政府某些官員的簽證制裁措施，讓中國更有理由進行反制。他說，「我們不希望這樣做，但我們似乎別無選擇」。

知情人士表示，北京方面目前更加擔憂，美國和其他國家的政府正在利用此類機構在中國大陸和香港煽動反政府抗議活動，因此計畫反制措施，同時對美國限制中國研究人員和官員的訪美簽證進行報復。知情人士說，「這項計畫近幾個月來已經被警方高層廣泛討論。香港爆發抗議以及美國禁止向中國官員發放簽證之後，這項計畫就更可能得到實施」。

另據新華網報導，對美國商務部7日將中國新疆維吾爾自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構，列入出口管制實體清單，國家反恐辦表示強烈譴責和堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，撤銷有關錯誤決定，停止干涉中國內政。

國家反恐辦指出，新疆地區長期以來面臨嚴峻的恐怖主義威脅，新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，完全符合中國法律、符合國際實踐。