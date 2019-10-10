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中美貿易談判不樂觀 港媒：陸方拒談強制技術轉移

2019-10-10 11:34聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

中美代表即將在美國華盛頓舉行新一輪高級別經貿磋商，外界關注能否取得成果，相關消息指出，中美兩國早前的副部級磋商，未能在關鍵問題上取得進展。

據港媒南華早報引述消息人士指，此前中美副部級貿易談判，在關鍵問題上，雙方未能取得進展。陸方代表拒絕討論強制技術轉移問題，並避開國家補貼議題，令美方不滿；美國則認為，強制技術轉移是中美貿易談判的核心。陸方未能說服美方暫停徵收更多關稅，兩國代表只集中磋商採購農產品及保護知識產權。

報道又說，由大陸國務院副總理劉鶴率領的高級別經貿磋商代表團，會縮短原定的兩日行程，只會與美方代表開會一天，之後便返中國大陸。

美媒彭博社報導則指，陸方會接受有限度協議，條件是美國不會徵收更多關稅，包括原定10月與12月生效的兩輪提高稅率的關稅，陸方也會作出非核心讓步，例如購買美國農產品。

英國金融時報報道，陸方提出將每年購買的美國大豆數量，由目前的2千萬噸，增至3千萬噸，即中美爆發貿易戰前的水平。

路透引述路方官員及外交消息人士指，陸方對美國在今個星期，將部分中國大陸企業列入貿易黑名單感到意外和不安，北京方面降低對這次的中美貿易談判，取得重大進展的預期。雖然北京方面希望結束貿易戰，但陸方官員對於短期內與美國達成任何協議，並不感到樂觀。

大陸國務院副總理劉鶴率團赴美談判。圖/取自法新社
大陸國務院副總理劉鶴率團赴美談判。圖/取自法新社
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