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大陸將所羅門群島列為民眾組團出境旅遊目的地

2019-10-09 21:10聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸國家主席習近平9日在釣魚台國賓館會見所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，習近平表示，所羅門群島成為中國公民出境旅遊目的地國，為兩國人員往來、地方交流和旅遊合作帶來巨大機遇。

央視新聞報導，習近平指出，所羅門群島位於21世紀海上絲綢之路南向延伸地帶，兩國要以簽署「一帶一路」諒解備忘錄為契機，加強發展戰略對接，擴大合作，助力提升所方民生水準和自主可持續發展能力。

國務院總理李克強也在人民大會堂與蘇嘉瓦瑞舉行會談，李克強表示，中國是所羅門群島第一大貿易夥伴和出口市場，兩國在漁業、林業、礦業等領域合作前景廣闊。中方願將「一帶一路」倡議同所方發展戰略相銜接，共商共建共享，拓展金融、農業、教育等領域互利合作，歡迎所方有競爭力的優質產品擴大對華出口，鼓勵更多有實力、信譽好的中資企業按市場化原則積極參與所基礎設施建設。

李克強指出，中方願同所方加強民間、地方交往，同意將所羅門群島列為中國公民組團出境旅遊目的地，支持所方主辦2023年太平洋運動會，歡迎所方出席第三屆中國－太平洋島國經濟發展合作論壇。中方願同所方加強南南合作和經驗交流，期待雙方共同努力，開闢兩國未來合作的新前景。

蘇嘉瓦瑞表示，所羅門群島願在平等互利、相互尊重基礎上，積極參與共建「一帶一路」，借鑒中國發展經驗，推動兩國貿易、投資、農漁業、基礎設施、教育、人文等各領域合作，推進南南合作。

大陸國家主席習近平9日在北京釣魚台國賓館會見所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。圖：新華社
大陸國家主席習近平9日在北京釣魚台國賓館會見所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。圖：新華社
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