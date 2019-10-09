最新全球競爭力排行搒香港升至第三位

2019-10-09 20:06 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ╱即時報導



香港雖在亂局中，但在最新的全球競爭力排行榜上，急升4位坐上探花。但香港的司法獨立和新聞自由，得分下挫。

世界經濟論壇最新公布「全球競爭力報告」，新加坡取代美國，成為全球最具競爭力的經濟體，美國跌至第2位，香港今次較去年上升4位排行第3。

「全球競爭力報告」對全球141個經濟體進行評估，在環境便利性、人力資本、市場及創新生態系統4大項目的表現，評出排行搒。今年的報告說，香港綜合得分為83.1，排名由去年的第7，升至今年的第3位。 評分劃分為12個支柱，香港得分普遍較去年上升，當中宏觀經濟穩定及醫療衛生得分為100分，連同產品市場及金融制度，以上4個支柱得分都是全球最高。

報告指香港在「宏觀經濟穩定性」及「健康」都取得滿分，「金融體系」及基建的評分亦超過90，但最大弱點仍然是創新能力，在勞工權益保障方面，香港亦落後於新加坡。但香港司法獨立和新聞自由得分按年下跌。香港司法獨立和新聞自由細項，得分按年下跌，跌至84.1和70.4，全球排名分別為第8位及第61位。

香港政府歡迎世界經濟論壇的「全球競爭力報告」，稱一直致力提升香港經濟的競爭力及活力。會努力維護香港傳統優勢，包括優良法治傳統、司法獨立、自由開放的市場、簡單低稅制、高效的公營部門，以及公平及方便的營商環境。