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影／死後不得安息！中國兩年內剷平30座維吾爾墓園

2019-10-09 18:16聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

中國當局打壓新疆維吾爾族狀況越演越烈，不但把活人關進「再教育營」，就連死人也不放過。《法新社》報導，過去2年間，有高達30座維吾爾族墓園，慘遭中國政府的毒手。維吾爾族民權人士表示，這是中國政府「文化刨根」要徹底漢化維吾爾族人的手段之一。

《法新社》根據衛星照片分析調查，中國政府從2014年以來，已經移平了45座維吾爾墓園，其中有30座是在過去2年被破壞移除，當中更不乏有上百年歷史、埋葬了世代維族人的祖墳。

中國當局移除這些墓園的手法粗暴，凸顯他們對維吾爾族文化的不尊敬。《法新社》記者9月共參訪了13個被摧毀的墓地，至少在三個墓地目睹人骨被隨意丟在路邊的情況。當地官員則反駁那些非人骨，甚至還直接動手撿起來比對自己的腿，稱人骨沒那麼大。其他已清除的地區，則可見大量墓碑被砸碎，隨意堆疊在路邊。

對此，新疆當局辯稱是城市發展計畫，或者老舊墓地「標準化」，各種說法應有盡有，但海外維吾爾族人認為，這是中國當局要徹底漢化維吾爾族人的策略之一，徹底刨除維吾爾族人的根。

知名維吾爾族人士，像是革命詩人魯特甫拉·穆塔里甫的墓地，更是中國當局首要處理目標。穆塔里甫所葬的墓地，就被移平改建成「幸福樂園」，而穆塔里甫的遺體更是下落不明。

中國當局打壓新疆維吾爾族狀況越演越烈，不但把活人關進「再教育營」，就連死人也不放...
中國當局打壓新疆維吾爾族狀況越演越烈，不但把活人關進「再教育營」，就連死人也不放過。《法新社》報導，過去2年間，有高達30座維吾爾族墓園，慘遭中國政府的毒手，其中有的不乏深具歷史的。法新社
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中國新疆省沙雅縣一座墓園在2017年8月29日（上）與今年9月30日（下）的對比...
中國新疆省沙雅縣一座墓園在2017年8月29日（上）與今年9月30日（下）的對比照，可見墓園被夷為平地。法新社
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中國新疆省和田市蘇拉寧墓園（Sulanim cemetery）去年4月24日（上...
中國新疆省和田市蘇拉寧墓園（Sulanim cemetery）去年4月24日（上）與今年9月30日（下）的對比照，可見墓園被夷平，部分改建成停車場。法新社
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