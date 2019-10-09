影／死後不得安息！中國兩年內剷平30座維吾爾墓園

2019-10-09 18:16 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



中國當局打壓新疆維吾爾族狀況越演越烈，不但把活人關進「再教育營」，就連死人也不放過。《法新社》報導，過去2年間，有高達30座維吾爾族墓園，慘遭中國政府的毒手。維吾爾族民權人士表示，這是中國政府「文化刨根」要徹底漢化維吾爾族人的手段之一。

《法新社》根據衛星照片分析調查，中國政府從2014年以來，已經移平了45座維吾爾墓園，其中有30座是在過去2年被破壞移除，當中更不乏有上百年歷史、埋葬了世代維族人的祖墳。

中國當局移除這些墓園的手法粗暴，凸顯他們對維吾爾族文化的不尊敬。《法新社》記者9月共參訪了13個被摧毀的墓地，至少在三個墓地目睹人骨被隨意丟在路邊的情況。當地官員則反駁那些非人骨，甚至還直接動手撿起來比對自己的腿，稱人骨沒那麼大。其他已清除的地區，則可見大量墓碑被砸碎，隨意堆疊在路邊。

對此，新疆當局辯稱是城市發展計畫，或者老舊墓地「標準化」，各種說法應有盡有，但海外維吾爾族人認為，這是中國當局要徹底漢化維吾爾族人的策略之一，徹底刨除維吾爾族人的根。