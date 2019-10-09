習近平將晤莫迪 陸外交部：將達成一系列新共識

2019-10-09 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中共國家主席習近平後天起一連三日，分別到印度出席中印領導人第二次非正式會晤，以及對尼泊爾進行訪問。中共官員透露，中印將達成一系列新共識。

據香港電台，在北京，中共外交部副部長羅照輝在記者會說，習近平將到印度的金奈和尼泊爾加德滿都，與印度總理莫迪在輕鬆、舒適、不設議題的情況下自由交流，就雙邊關係、國際和地區重大問題交換意見。

羅照輝說，預計兩國將達成一系列新的共識，包括對國際體系變革的共同願景、在地區事務的共同責任和作用、以及對雙邊關係發展和交往合作提出方向。

被問到印度在東部與中國有主權爭議的地區軍演，會否影響非正式會晤的氛圍，羅照輝表示完全不擔心，因為所謂軍演不是事實，他又指這個地方非常敏感，不希望聽到這種說法。

羅照輝在記者會說，這是慶祝中共建政70周年後，習近平首次出訪，也是中共國家主席時隔23年後再次訪問尼泊爾，屆時習近平將會見尼泊爾總統班達里，出席簽字儀式等。