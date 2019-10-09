央視停播NBA賽事 黃暐瀚：凡事有代價 天公地道

2019-10-09 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北報導



大陸央視決定停播NBA賽事，央視體育頻道今天再度聲明表示，NBA主席席佛將言論自由作為擋箭牌，是有意曲解概念、混淆視聽。今天的中國絕不會吃你兩面三刀那一套，如果他們執意要一路走到黑，用錯誤懲罰自己，那麼就隨他們去吧；名嘴黃暐瀚表示，爐石可以禁賽聰哥，ＮＢＡ可以繼續堅持言論自由，都可以，這都是自由，但凡事皆有代價。

黃暐瀚表示，ＮＢＡ的總裁發了聲明，強調不可能，也沒辦法去管束ＮＢＡ球員、老闆與員工的談話。這是實話，但實話，必須付出代價，代價就是，ＮＢＡ可能沒辦法繼續在中國大陸賺錢。

你可以講你愛講的，我可以看我愛看的。你講的話我不愛聽，我生氣，所以我不看了，不讓你賺我的錢了，哪個環節有問題？ＮＢＡ沒問題，央視不轉播也沒毛病，大陸的球迷之後還會給不給ＮＢＡ賺？那是大陸球迷的選擇與自由。

就像爐石戰記的香港選手「聰哥」，選擇在比賽之後，戴防毒面罩，喊：「光復香港、時代革命」之後，被取消資格，外加禁賽一年，場邊兩位台灣講評，跟著丟了工作一樣。

凡事皆有代價。ＮＢＡ的言論自由，在世界上大多數的地方，自然沒有爭議，想說什麼，都可以。但當言論自由觸犯到某個領域或族群的「禁忌」的時候，你講話讓人不舒服，那群人就不挺你，也是天公地道，不是嗎？

比如說，一個盛讚「九一一恐怖事件幹得好」的歌手，還想去美國發展嗎？美國人可能會吐他口水，管你歌聲再好，觸怒禁忌，美國人不會願意聽。

爐石可以禁賽聰哥，ＮＢＡ可以繼續堅持言論自由，都可以，這都是自由。但同時，對岸的球迷與電玩迷，也有看球或不看球，玩暴雪或不玩暴雪的自由。各自，有各自的自由。