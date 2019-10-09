親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

梁天琦上訴案 香港法官延後宣判

2019-10-09 14:19聯合報 記者賴錦宏／即時報導

2016年農曆年初二凌晨發生的旺角騷亂事件，香港本土民主前線前發言人梁天琦襲警罪及暴動罪成，被判囚6年，另外兩名同案暴動罪成的被告盧建民及黃家駒則分別被判囚7年及3年半。案件今在高等法院進行不服定罪和刑罰上訴許可申請聆訊，今早香港高等法院旁聽的民眾人士多達近五百人，大叫口號「光復香港 時代革命」，亦高唱歌曲歡迎3名被告從囚車進入法院。

據星島網，代表梁天琦作刑期上訴的駱應淦資深大律師指稱，原審法官彭寶琴把無關事實作事件基礎，錯誤介定事件屬大規模有組織，但駱律師指「所有的事都是突然之間發生，人群突然衝出馬路」，故並沒有預謀或組織地犯案。駱亦指出當時示威者戴口罩、眼罩及頭盔只是為了保護自己，防止自己被認出，而口罩眼罩等物件並非攻擊性武器，戴上口罩眼罩並不像原審法官彭寶琴所指的有預謀行動。

駱亦指原審法官彭寶琴沒有考慮梁天琦在事件中的自身角色，舉例指出大喊口號與放火燒車的嚴重程度並不能相提並論。

代表黃家駒作刑期上訴的陳銚明大律師則指出，黃家駒當日突然衝出馬路，向警員投擲一個發保力龍箱後便被捕，即在亞皆老街的暴動很早階段被捕，黃在該暴動中參與程度較輕，在審訊前坦白認罪，希望法庭保持一致性以作出公平裁決。

律政司代表梁卓然資深大律師回應指出，不能只考慮被告人親自犯下的罪行，亦需考慮整件案件的參與人數、規模、暴力程度，而稍早被拘捕的犯罪人士並非與及後發生的事件無關，此場暴動亦是倚靠眾多人數而持續數小時。梁大狀指出示威者當日手持自製盾牌有包膠布，可知道盾牌並非即場製作而事件亦有預謀，故認為3名上訴人的刑罰並非過重。

法官最後表示，案件需時間考慮，將擇日再宣判。

香港本土民主前線前發言人梁天琦因暴動和襲警罪去年被判囚6年上訴案，今天早上在香港...
香港本土民主前線前發言人梁天琦因暴動和襲警罪去年被判囚6年上訴案，今天早上在香港最高法院開庭，五百人到場聲援，法官最後宣布延後宣判。（香港01）
分享

香港火燒車
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

習近平會見索羅門總理 稱許「順應潮流」

2019-10-09 13:29

蘋果HKmap.live被人民日報批評為「暴徒」護航

2019-10-09 12:20

台商「大選+春節」返台機票有望 11陸航3台航響應

2019-10-09 12:01

香港競爭力升至第3 但新聞自由降到第61

2019-10-09 11:42

兩邊交好 習將訪印度 李克強會巴國總理

2019-10-09 10:31

美限制大陸官員簽證 陸駐美大使館抗議

2019-10-09 10:12

北京下錯藥 誤解「發大財」能解決香港問題

2019-10-09 09:40

陸委會：港澳人士國慶返台 未受反送中影響

2019-10-09 00:39

陸委會舉辦國慶晚宴 陳明通：要跟香港的朋友說辛苦了

2019-10-08 20:50

清華台生陳翊瑄盼兩岸統一 兩岸網友論戰

2019-10-08 20:36

安倍賀電？陸外交部諷台 被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35

中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家

2019-10-08 16:08

影／諷中國言論審查 《南方四賤客》道歉文再酸火箭隊

2019-10-08 13:16

被陸禁播 「南方四賤客」道歉超酸：習近平一點都不像維尼

2019-10-08 10:14

中日關係大幅改善 太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」

2019-10-08 10:08

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

上月與台灣斷交 索羅門總理8日赴北京訪問

2019-10-07 19:15

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:34

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:31

神祕東風、攻擊式無人機 這些武器讓習近平忍不住…

2019-10-07 08:00

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49

香港旅發局取消舉辦「香港單車節」和「美酒佳肴巡禮」

2019-10-03 21:02
看更多

熱門文章

北京出手！火箭隊風波鬧大 央視宣布：暫停NBA賽事轉播

2019-10-08 15:19

清華台生陳翊瑄盼兩岸統一 兩岸網友論戰

2019-10-08 20:36

不敵中國網民怒轟 Tiffany遮眼廣告照急下架

2019-10-08 23:33

龍蝦名店排隊「要等近2萬桌」 饕客崩潰：排了3天還是沒吃上

2019-10-08 16:34

反送中延燒 香港出現穿黑衣浮屍 黃之鋒質疑案情不單純

2019-10-08 22:07

華爾街日報：NBA獨一無二 或可扛住中國壓力

2019-10-09 10:16

蔡崇信扮NBA救火隊 也可能是火箭隊風波的最大受益者

2019-10-09 10:17

騰訊體育中止NBA轉播 恐將損失慘重

2019-10-08 22:03

安倍賀電？陸外交部諷台 被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35

回應火箭隊風波 陸外交部：不瞭解中國民意是行不通的

2019-10-08 15:53

反送中波及！港澳 iOS 13 台灣國旗 Emoji「被消失」

2019-10-09 12:02

陸禁NBA轉播 美國網友募資穿「撐港黑衣」觀賽

2019-10-09 12:48

美擬限制政府基金投資陸股 在岸人民幣匯率急挫

2019-10-08 20:00

vivo：國家利益高於一切 將中止與NBA所有合作

2019-10-08 19:19

忍痛放棄 港交所不併倫交所了

2019-10-09 00:00

10月前6天訪港遊客降5成 林鄭：多行業進寒冬

2019-10-08 14:43

中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家

2019-10-08 16:08

火箭隊莫雷1推文 NBA丟千億商機

2019-10-09 00:15

世界最大跨度雙層懸索橋 武漢通車

2019-10-09 00:16

央視再發聲明 稱絕不吃NBA兩面三刀那一套

2019-10-09 12:27

成功大學連儂牆海報又被人撕毀 台南警方展開調查

2019-10-08 20:18

政治力介爐石、NBA！她籲中共別再伸黑手

2019-10-09 10:46

中正學生辦蒙面撐港活動 為香港加油

2019-10-08 16:38

NBA與中國裂痕加深 蔡崇信嘆和事佬難為

2019-10-09 08:32

抵制NBA 中環時總編：NBA有志氣就割掉中國市場

2019-10-08 17:18

大陸抵制NBA 柯文哲：中國不了解西方言論自由

2019-10-09 11:46

NBA主席挺火箭言論自由 遭央視停播

2019-10-09 00:09

台大連儂牆遭陸客毀損 檢擬傳喚台大學生會長

2019-10-08 18:21

英雄互娛：即日起中止《NBA LIVE》遊戲在中國的推廣

2019-10-08 21:57

上街就可能洩露個資！ 「刷臉支付」黑科技沒人敢用

2019-10-09 11:00

火箭隊事件 分析指中國炒作愛國主義會自傷

2019-10-08 14:35

索羅門群島與我斷交後 大陸國企立馬簽約打造商貿中心

2019-10-09 11:55

香港民調近7成反對禁蒙面法 林鄭評分再創新低

2019-10-08 17:53

拒暫緩禁蒙面法 香港法官：不能立即斷定違憲

2019-10-08 21:23

軍人新郎出緊急任務 新娘一人獨撐婚禮

2019-10-08 16:34

「金九銀十」不再 陸樓市降幅顯著

2019-10-09 00:13

安踏體育、瑞幸咖啡：停止與NBA公司續約談判及合作

2019-10-08 20:32

標普維持香港信評AA+ 警告面臨重大挑戰

2019-10-08 21:39

騰訊體育公布「即日起暫停NBA季前賽（中國賽）轉播」

2019-10-08 17:53

NBA公關危機加劇 籃網取消上海宣傳活動

2019-10-08 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top