梁天琦上訴案 香港法官延後宣判

2019-10-09 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



2016年農曆年初二凌晨發生的旺角騷亂事件，香港本土民主前線前發言人梁天琦襲警罪及暴動罪成，被判囚6年，另外兩名同案暴動罪成的被告盧建民及黃家駒則分別被判囚7年及3年半。案件今在高等法院進行不服定罪和刑罰上訴許可申請聆訊，今早香港高等法院旁聽的民眾人士多達近五百人，大叫口號「光復香港 時代革命」，亦高唱歌曲歡迎3名被告從囚車進入法院。

據星島網，代表梁天琦作刑期上訴的駱應淦資深大律師指稱，原審法官彭寶琴把無關事實作事件基礎，錯誤介定事件屬大規模有組織，但駱律師指「所有的事都是突然之間發生，人群突然衝出馬路」，故並沒有預謀或組織地犯案。駱亦指出當時示威者戴口罩、眼罩及頭盔只是為了保護自己，防止自己被認出，而口罩眼罩等物件並非攻擊性武器，戴上口罩眼罩並不像原審法官彭寶琴所指的有預謀行動。

駱亦指原審法官彭寶琴沒有考慮梁天琦在事件中的自身角色，舉例指出大喊口號與放火燒車的嚴重程度並不能相提並論。

代表黃家駒作刑期上訴的陳銚明大律師則指出，黃家駒當日突然衝出馬路，向警員投擲一個發保力龍箱後便被捕，即在亞皆老街的暴動很早階段被捕，黃在該暴動中參與程度較輕，在審訊前坦白認罪，希望法庭保持一致性以作出公平裁決。

律政司代表梁卓然資深大律師回應指出，不能只考慮被告人親自犯下的罪行，亦需考慮整件案件的參與人數、規模、暴力程度，而稍早被拘捕的犯罪人士並非與及後發生的事件無關，此場暴動亦是倚靠眾多人數而持續數小時。梁大狀指出示威者當日手持自製盾牌有包膠布，可知道盾牌並非即場製作而事件亦有預謀，故認為3名上訴人的刑罰並非過重。